Tome nota: última adoptatón del año en Medellín será este domingo, 23 de noviembre, en Plaza Mayor

El domingo 23 de noviembre desde las 9:00 A.M. hasta las 3:00 P.M en la entrada principal de Plaza Mayor, se llevará a cabo el último adoptatón del año en Medellín, que contará con más de 80 animalitos que aguardan por un hogar. Lea más: Llega Expopet Medellín, una feria dedicada al bienestar animal Simultáneamente, en medio de la jornada masiva de adopción animal, se firmará el manifiesto “Medellín es Antipólvora”, con el que se propone no sólo erradicar la quema de la misma sino proteger a todos los seres sintientes de la ciudad y evitar la contaminación masiva que produce.

Gatos del Centro de bienestar animal La Perla. FOTO Cortesía Secretaría de Medio Ambiente de Medellín.

“La pólvora asusta a nuestros animales, afecta la fauna silvestre y es un riesgo para las personas. Vivamos unas fiestas bonitas y sin pólvora, y el domingo nos vemos en la adoptatón”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente, dijo que quieren alcanzar la cifra de 1.600 animales adoptados este año en Medellín. A la fecha van 1.450. “Lo que hacemos es promover la tenencia responsable, el cuidado y la protección de los animales de la mano de la adopción. Entregamos todas las recomendaciones para que los adoptantes puedan darles en sus hogares una calidad de vida adecuada a nuestros animalitos, que les garanticen su salud, integridad física y demás”, señaló. Entérese: Científicos revelan la primera evidencia de comunicación acústica entre plantas y animales Ante los recientes hechos de violencia animal que se han registrado en la ciudad y el departamento, la funcionaria sugirió a la comunidad el denunciar inmediatamente este tipo de situaciones para que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y la Inspección de Policía, se hagan los controles legales correspondientes.

En La Perla hay una población total de 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están aptos para adoptar. Hablando de rescates en 2025, la cifra es de 3.781.

La adoptatón se hará en el marco de Expopet Medellín

Hasta el 23 de noviembre en Plaza Mayor estará el Expopet Medellín, un evento que se realiza por primera vez en la ciudad y reúne diferentes actividades para promover el bienestar animal.

El principal propósito de este espacio es fortalecer el vínculo con los animales de compañía, a través de ejercicios de formación consciente que promuevan el cuidado que deben tener los tutores y las familias.

