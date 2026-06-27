Motociclista murió en la avenida 80 de Medellín tras chocar contra un separador, un árbol y un carro

Primero chocó contra el separador de la vía, luego lo hizo contra las ramas altas de un árbol y al final lo hizo contra un carro que estaba esperando la señal del pare. Así fue el fatal accidente de un motociclista ocurrido en la avenida 80, a la altura del cementerio Campos de Paz, de Medellín.
El siniestro ocurrió a las 9:28 de la mañana de este sábado en la calle 6 sur (avenida 80) con la carrera 53, en el barrio Cristo Rey, en la comuna 15 (Guayabal), en el suroccidente de Medellín, cuando Smay Estidwar Pérez Gómez, de 33 años, perdió el control de su moto cuando iba en sentido norte-sur.