Cayó otro pederasta: justicia estadounidense declara culpable a otro turista por tráfico sexual infantil en Medellín

La justicia de Estados Unidos encontró culpable a un turista de esa nacionalidad por abusar de menores de edad en Medellín. La condena, que se convierte en la segunda más importante desde la condena de Stefan Andrés Correa, fue informada durante la tarde de este viernes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien precisó que el nuevo abusador aparece identificado como Michael J. Inofuentes. “¡Cero y van dos! Otro depravado sexual es encontrado culpable. Un jurado federal en EE.UU. declaró culpable a Michael J. Inofuentes, ciudadano estadounidense con residencia en Colombia, por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero. Este criminal abusó de una niña de 15 años en Medellín. Creyó que podía venir a nuestro país a dañar a nuestros niños y quedar impune. ¡Se equivocó!”, informó el mandatario distrital.

Según detalló Gutiérrez, Inofuentes fue otro de los abusadores a los que las autoridades tanto colombianas como estadounidenses venían siguiéndole la pista por atentar contra la niñez. En medio de las pesquisas que se iniciaron en su contra, investigadores lograron recabar mensajes en los que negociaba encuentros sexuales con menores y evidencias tanto de pagos como de citas que se realizaron en hoteles de Medellín para perpetrar los abusos. Siga leyendo: Prisión a madre y hermana de niña de 5 años a la que habrían explotado en Medellín para vender contenido sexual a un francés El alcalde informó que si bien la justicia de ese país todavía no emite una pena, esta podría ser desde los 10 años hasta la cadena perpetua.

Esa última sentencia se prevé sea emitida en enero del próximo año. Gutiérrez aprovechó además para expresar el agradecimiento del Distrito a entidades como HSI Miami, Homeland Security, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Colombia por la judicialización de Inofuentes. Lea también: Capturaron a tres adultos señalados de retener a tres adolescentes para explotarlas sexualmente en hotel del Centro de Medellín Esta nueva condena se produce en medio de una estrategia de largo aliento que inició desde comienzos de 2024, cuando autoridades estadounidenses, colombianas y el Distrito de Medellín unieron capacidades para rastrear y capturar a los turistas de ese país que venían a la capital antioqueña a abusar de menores. Fue en medio de esos esfuerzos que se creó el listado AngelWatch y se acordaron esfuerzos con Migración Colombia para incrementar los controles en contra de los presuntos abusadores.