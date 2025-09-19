Cayó otro pederasta: justicia estadounidense declara culpable a otro turista por tráfico sexual infantil en Medellín

La justicia de Estados Unidos encontró culpable a un turista de esa nacionalidad por abusar de menores de edad en Medellín.
La condena, que se convierte en la segunda más importante desde la condena de Stefan Andrés Correa, fue informada durante la tarde de este viernes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien precisó que el nuevo abusador aparece identificado como Michael J. Inofuentes.
“¡Cero y van dos! Otro depravado sexual es encontrado culpable. Un jurado federal en EE.UU. declaró culpable a Michael J. Inofuentes, ciudadano estadounidense con residencia en Colombia, por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero. Este criminal abusó de una niña de 15 años en Medellín. Creyó que podía venir a nuestro país a dañar a nuestros niños y quedar impune. ¡Se equivocó!”, informó el mandatario distrital.