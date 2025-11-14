x

Con un ‘Ángel’ rescatan desde las alturas a soldado herido por minas en Anorí

El uniformado cayó en un campo minado y para su extracción se debió enviar un helicóptero medicalizado de la FAC el cual realizó un rescate desde las alturas, ya que no pudo aterrizar.

    El soldado tras su arribo a la base militar del sector La Mota en Medellín, luego de su rescate. FOTO: Cortesía FAC.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, brindó detalles del rescate en helicóptero medicalizado de un soldado que cayó en un campo minado en una vereda de Anorí.


Según trascendió, el uniformado infortunadamente resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Providencia de este municipio del Nordeste.



Si bien el soldado sufrió graves heridas que hacían urgente su extracción de la zona para recibir atención médica inmediata, las complejas condiciones geográficas de esta zona montañosa y de difícil acceso determinaron que el mejor método de sacar al soldado era por vía aérea.

Lea también: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control


Hasta el lugar de los hechos llegó un helicóptero medicalizado Ángel de la FAC, el cual por estas mismas condiciones no pudo aterrizar para sacar al soldado, por lo que la tripulación debió ejecutar una exigente maniobra de extracción del uniformado mediante una grúa de rescate.


Mientras el Ángel rescataba al soldado, de manera simultánea un helicóptero “Arpía” brindó seguridad aérea ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona donde se dio el ataque.

Lea también: Declaran calamidad pública tras emergencias por lluvias en Pueblorrico, Antioquia

Durante el vuelo, los rescatistas y enfermeros militares estabilizaron al soldado, monitoreando constantemente sus signos vitales con el objetivo de entregarlo estable en el Batallón Pedro Justo Berrio del sur de la ciudad.

Allí, el uniformado fue recibido por personal médico del Ejército Nacional. El soldado posteriormente fue trasladado a un hospital de mayor nivel para recibir atención especializada.

