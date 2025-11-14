Reforma tributaria ajustada: los impuestos que se caerían y los que se mantendrían para recaudar $16,3 billones

Se reabrió la discusión sobre los impuestos que incluiría la nueva Ley de Financiamiento, o reforma tributaria, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ajustó para recaudar $16,3 billones, es decir, $10 billones menos que la propuesta inicial.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo un encuentro con varios congresistas para examinar la iniciativa y socializar los ajustes con los que el Gobierno busca asegurar su aprobación en el Congreso. No obstante, llamó la atención la escasa presencia de senadores, un hecho que refleja el limitado respaldo que hoy tiene el proyecto.
