Carrozas que cuentan la historia: el arte que mueve la independencia de Cartagena

Hay artes que nacen del silencio, de la paciencia y del pulso del tiempo. Así como los japoneses reconstruyen sus jarrones rotos con vetas de oro para honrar la herida —el kintsugi, esa técnica que convierte la fractura en belleza—, Cartagena decidió reparar su tradición festiva con las manos de quienes conocen el valor de una memoria reconstruida. Las carrozas del Gran Desfile del Bando en las Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias del 2025 llevan ese mismo espíritu: resanar lo que se debilitó, rearmar lo que se perdió, devolverle brillo a lo que alguna vez fue esplendor. Y lo lograron.
Desde mayo, más de 250 artistas plásticos, carpinteros, herreros, escultores, diseñadores, artesanos y sabedores trabajaron jornadas enteras para dar vida a las 20 carrozas y 10 macrofiguras que recorrieron cinco kilómetros por la Avenida Santander, entre el mar inquieto y las murallas centenarias. Allí, donde la ciudad siempre ha mezclado su luz y su dolor, se levantó nuevamente el patrimonio vivo de noviembre.
