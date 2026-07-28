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A sus 74 años, Jairo Ruiz da ‘cátedra’ de inteligencia artificial en Medellín

Jairo Ruiz no le tiene miedo a la inteligencia artificial; por el contrario, se apoya en ella para sus actividades diarias. Edita imágenes, mejora textos y hace consultas.

  • A Jairo Ruiz le gusta ‘cacharrear’ con su celular y editar contenidos con IA. Así, dice él, es que aprende todos los días algo nuevo. FOTO Camilo Suárez.
    A Jairo Ruiz le gusta ‘cacharrear’ con su celular y editar contenidos con IA. Así, dice él, es que aprende todos los días algo nuevo. FOTO Camilo Suárez.
  • A sus 74 años, Jairo Ruiz da ‘cátedra’ de inteligencia artificial en Medellín
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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Durante décadas, la escena se ha repetido en miles de hogares: un abuelo le entrega el celular a un nieto para que le explique cómo funciona una aplicación o le ayude a resolver algún problema tecnológico. En la casa de Jairo Ruiz, sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

A sus 74 años, este ingeniero paisa se ha convertido en una de las personas de la familia a la que recurren cuando alguien tiene dudas sobre inteligencia artificial.

Lo buscan hijos, nietos y sobrinos para aprender a editar imágenes, entender plataformas digitales o descubrir nuevas funciones que la tecnología ofrece. Para él, el secreto no está en haber nacido rodeado de computadores, sino en no haber perdido nunca la curiosidad.

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Ruiz estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia y se graduó en 1976. Su carrera profesional estuvo ligada a la instrumentación industrial y al control automático, primero en una multinacional y luego durante más de dos décadas en Venezuela, donde trabajó en la industria cementera y posteriormente creó una empresa dedicada al desarrollo de equipos electrónicos para procesos industriales.

Tras regresar a Colombia en 2001, después de perder su patrimonio y su pensión durante la crisis venezolana, comenzó prácticamente desde cero. Aún así, nunca abandonó el hábito de estudiar.

Esa filosofía fue precisamente la que lo llevó, años después, a interesarse por la inteligencia artificial. Primero comenzó consultando información en internet.

Después encontró cursos virtuales promovidos por entidades públicas, entre ellas Sapiencia, y decidió inscribirse sin importar que la mayoría de participantes fueran mucho menores que él. Lo hizo sin presión y a su propio ritmo.

“Uno puede estudiar quince minutos, media hora o dos horas al día. Lo importante es empezar”, explicó.

A sus 74 años, Jairo Ruiz da ‘cátedra’ de inteligencia artificial en Medellín

Ruiz reconoce que la principal barrera para que muchos adultos mayores se acerquen a estas herramientas no es la dificultad tecnológica, sino el temor.

Por eso considera que las instituciones educativas y las entidades públicas deben seguir ofreciendo espacios de capacitación pensados especialmente para esa población.

En su caso, uno de los aspectos que más valoró de la formación fue que no solo enseñaban el funcionamiento de las plataformas, sino también el componente ético de la inteligencia artificial.

“Me pareció muy importante que hablaran de la ética y de los derechos de autor. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero depende del uso que uno le dé”.

Un asistente para la cotidianidad

Lejos de utilizar la inteligencia artificial para tareas complejas de programación, este ingeniero encontró actividades mucho más cercanas a su vida diaria. Una de las que más disfruta es la edición de imágenes.

Familiares y amigos suelen enviarle fotografías para que elimine objetos, personas o elementos del fondo, mejore la calidad de la imagen o prepare montajes para cumpleaños y celebraciones familiares.

“Me dicen: ‘Quítele este señor que aparece atrás’, ‘Quite ese carro’, ‘Déjeme solo estas personas’. Y yo les hago esas ediciones”, cuenta entre risas.

También utiliza la IA para consultar información, resolver dudas, investigar temas de actualidad y profundizar en asuntos de salud, aprovechando que convive con varias condiciones médicas, y en lugar de quedarse únicamente con la primera respuesta, suele comparar la información entre diferentes plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot.

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Con el tiempo, varios de sus allegados empezaron a acudir a él para aprender a utilizar estas herramientas. Incluso, después de aparecer en una campaña institucional promoviendo el aprendizaje tecnológico entre adultos mayores, comenzó a recibir llamadas de antiguos compañeros de universidad y conocidos que querían entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial.

¿Y qué quiere lograr con la IA?

Lejos de presentarse como un experto absoluto, Ruiz insiste en que apenas está empezando. Reconoce que la inteligencia artificial avanza tan rápido que nadie puede asegurar hasta dónde llegará en pocos años, por eso cree que vale la pena perder el miedo desde ahora, y su invitación está dirigida especialmente a quienes consideran que la tecnología ya no es para ellos.

“Hay que animarse. No importa si uno tiene 60, 70 u 80 años. Lo importante es conservar la curiosidad”, concluyó.

Entre 2024 y 2026, ciudadanos entre los 50 y 77 años de edad han accedido a programas de educación postsecundaria de Sapiencia, siendo Belén y Robledo las comunas que concentran un mayor número de beneficiarios.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Para qué puede servir la inteligencia artificial a un adulto mayor?
La IA puede facilitar tareas cotidianas como editar fotografías, buscar información confiable, resolver dudas, organizar documentos, apoyar procesos creativos e incluso servir como herramienta de consulta sobre temas de salud, siempre complementando la información con fuentes médicas.
¿Cuál es la principal barrera para que los adultos mayores usen inteligencia artificial?
Según Jairo Ruiz, el principal obstáculo no es la dificultad tecnológica, sino el temor a equivocarse. Superar ese miedo y empezar con herramientas sencillas permite ganar confianza poco a poco.
¿Qué plataformas de inteligencia artificial pueden utilizar los adultos mayores?
Existen varias plataformas gratuitas o con versiones sin costo, entre ellas ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot. Cada una tiene fortalezas diferentes, por lo que es recomendable comparar la información antes de tomar decisiones importantes.

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