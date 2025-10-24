Condenaron a cadena perpetua al colombiano que mató y descuartizó a dos hombres en Reino Unido

Un colombiano, acusado de matar a dos hombres, descuartizarlos e intentar dispersar sus restos desde un puente de Bristol (oeste de Inglaterra), fue condenado en Londres a cadena perpetua, con un periodo mínimo de cumplimiento de pena de 42 años. El juez del Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres, advirtió al acusado, al dictar sentencia, que Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, podría pasar el resto de su vida entre rejas. “Insisto en que los 42 años es lo mínimo (de la pena que puede cumplir). Puede que nunca sea liberado”, declaró el juez, Joel Bennathan. En contexto: El macabro homicidio por el que es acusado actor porno colombiano: habría desmembrado a dos personas en Reino Unido Mosquera recibió dos cadenas perpetuas y una pena de 16 meses de cárcel por posesión de pornografía infantil. El colombiano había sido declarado en julio culpable del doble asesinato de Paul Longworth, un inglés de 71 años, y de Albert Alfonso, de 62, de origen francés y nacionalizado británico.

La pareja, que convivían en una unión civil, residía en Londres. “Fue una tragedia para ellos que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”, señaló el juez, añadiendo que estaba “seguro” de que tenía la intención de vender su piso tras matarlos.

El caso, que acaparó los titulares de los medios británicos, se remonta a julio de 2024, cuando la policía descubrió dos maletas que contenían restos humanos en el famoso puente Clifton, en Bristol. La policía había sido alertada por transeúntes que habían encontrado sospechoso el comportamiento de Mosquera, arrestado después. Durante el juicio, en abril pasado, Mosquera, solo reconoció el homicidio involuntario de Albert Alfonso, con quien mantenía relaciones sexuales, según la investigación. Mosquera acusó en aquella ocasión a Alfonso de causar la muerte de Longworth.

Ambas víctimas habían viajado con el acusado a Colombia. Una foto difundida por los medios mostraba a los tres sonriendo en un bote en el país sudamericano. Durante el juicio, la fiscalía, que describió al acusado como un “actor pornográfico”, explicó que el acusado no podía negar los hechos al haber filmado su acto. Un análisis del ordenador de Mosquera mostró que, antes del asesinato, había investigado el valor de la vivienda de la pareja en Londres. El acusado habría intentado también acceder a los ahorros de Albert Alfonso para realizar transferencias a su propia cuenta en Colombia. Algunas partes de los cuerpos de las dos víctimas fueron halladas en un congelador en el apartamento de los fallecidos. Lea más: Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado