Dos personas murieron por explosión dentro de un carro en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín- Bogotá

Otra explosión en las vías de Antioquia se presentó al finalizar la tarde de este martes en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana.
Allí, según información preliminar, ocurrió un hecho con explosivos en el peaje de la autopista Medellín- Bogotá. Las autoridades están investigando si se trata de otro atentado contra la Fuerza Pública y la infraestructura o si se trató de un accidente.
Según la Policía, cerca de las 6:00 p.m. uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte estaban haciendo una verificación de un vehículo particular color blanco, cuando los dos ocupantes de este estaban manipulando un artefacto explosivo, al parecer una granada, que se detonó.
Por la explosión, los dos ocupantes del vehículo fallecieron y los dos policías resultaron heridos, aunque no de gravedad.
Desde la Gobernación de Antioquia informaron que no se trata de un carro bomba. “Las primeras informaciones de las autoridades indican que se trató de la explosión de una granada u otro artefacto al interior del vehículo, y era propiedad de los que iban movilizándose en ese carro”.
Por estos hechos el peaje se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que la vía está colapsada en este punto y se recomienda tomar vías alternas.