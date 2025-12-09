Dos personas murieron por explosión dentro de un carro en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín- Bogotá

Otra explosión en las vías de Antioquia se presentó al finalizar la tarde de este martes en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana. Allí, según información preliminar, ocurrió un hecho con explosivos en el peaje de la autopista Medellín- Bogotá. Las autoridades están investigando si se trata de otro atentado contra la Fuerza Pública y la infraestructura o si se trató de un accidente. Según la Policía, cerca de las 6:00 p.m. uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte estaban haciendo una verificación de un vehículo particular color blanco, cuando los dos ocupantes de este estaban manipulando un artefacto explosivo, al parecer una granada, que se detonó. Por la explosión, los dos ocupantes del vehículo fallecieron y los dos policías resultaron heridos, aunque no de gravedad. Desde la Gobernación de Antioquia informaron que no se trata de un carro bomba. “Las primeras informaciones de las autoridades indican que se trató de la explosión de una granada u otro artefacto al interior del vehículo, y era propiedad de los que iban movilizándose en ese carro”. Entérese: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control Por estos hechos el peaje se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que la vía está colapsada en este punto y se recomienda tomar vías alternas.

Este hecho se suma a otros dos en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá. El primero, en la madrugada del martes cuando presuntos integrantes del grupo armado ELN pusieron artefactos explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, provocando una detonación que afectó la estructura de este paso vehicular. Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana de este martes en el antiguo corredor entre ambos municipios y, de acuerdo con información de las autoridades, varios hombres armados intimidaron a los trabajadores del peaje y les dijeron que se retiraran del lugar. Sin embargo, según manifestó en la noche de este martes el alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo, “este hecho no guarda relación directa con lo que sucedió esta mañana en el peaje de Cabildo, y estos controles que se han intensificado hacen parte de los resultados que estamos dando en materia de seguridad”. Por su parte, el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, General William Castaño Ramos, indicó que “por la zona se desplegaron técnicos antiexplosivos para la verificación de los hechos y del automotor. Para descartar la presencia de otro artefacto”. En esa inspección, en el baúl del carro encontraron dos fusiles, proveedores y munición. Aunque, todavía no saben a qué grupo criminal pertenecían estas personas, una de ellas, antes de morir, le habría dicho a las autoridades que tenían como destino la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, en la mañana de este martes también un grupo de delincuentes encapuchados incendiaron una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”. En otras noticias: Video | Explosión de moto bomba en Balboa, Cauca, deja 15 heridos y graves afectaciones en el Comité de Cafeteros

Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudieron a la institución para controlar las llamas que consumieron por completo de esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos. Ante la compleja situación de orden público en la región, en la mañana de este martes, hubo un consejo de seguridad en el que participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá.

Allí, el mandatario departamental reiteró la recompensa de hasta $10.000.000 por información que permita identificar, individualizar, judicializar y capturar a integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de las Farc y el ELN, que se ofrece desde el pasado 11 de septiembre, luego del derribamiento de las torres de energía ocurrido en el sector La Asomadera del oriente de Medellín.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó ambos ataques y manifestó su inconformidad con la política de paz total del Gobierno Nacional. “Ese es el resultado de la paz total y del desastre que está generando Petro y su mal gobierno, especialmente, en materia de seguridad. La paz total ha abierto espacio a las peores estructuras criminales. Ahora abren espacio nuevamente también al Clan del Golfo, lo hacen con las FARC –con Calarcá del Frente 36, que ha golpeado a Medellín con ataques terroristas, especialmente, contra las torres de energía– y ahora vemos lo del ELN. En cuanto al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo he venido denunciando: la institución fue tomada por unos pocos delincuentes, afectando a la inmensa mayoría de jóvenes y estudiantes que solo buscan un mejor futuro”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

Bloque de preguntas y respuestas