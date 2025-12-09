x

La OMS publicó su primera guía sobre los nuevos medicamentos para bajar de peso: “Deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo”

La OMS recomendó el uso prolongado de estos medicamentos conocidos como terapias GLP-1 en adultos con obesidad, excepto durante el embarazo. La agencia sanitaria advirtió que su uso debe estar orientado por profesionales de la salud.

    La guía se centra en las terapias GLP-1 (medicamentos como liraglutida, semaglutida y tirzepatida y conocidos popularmente como Ozempic, Wegovy o Mounjaro). FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

En vista de los nuevos medicamentos usados para bajar de peso en el mundo y del crecimiento acelerado en su demanda, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primera guía oficial sobre el uso de estas terapias.

Más de mil millones de personas viven hoy con obesidad, una condición que se vinculó con 3,7 millones de muertes en 2024 y que podría duplicarse para 2030 si no se toman medidas más contundentes, según la agencia sanitaria de la ONU.

La guía se centra en los medicamentos conocidos como terapias GLP-1 —como la liraglutida, semaglutida y tirzepatida, populares por nombres comerciales como Ozempic, Wegovy o Mounjaro—, y establece recomendaciones sobre cómo usarlos de forma segura y sostenida como parte de un tratamiento a largo plazo.

Puede leer: Más de 65% de adultos de Colombia tiene problemas de obesidad

Estas terapias imitan una hormona que regula el apetito, el azúcar en sangre y la digestión, y han demostrado generar pérdidas de peso importantes en pacientes con obesidad.

La OMS ya había incluido estos medicamentos en 2025 en su Lista de Medicamentos Esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo.

Ahora, sus nuevas directrices recomiendan su uso prolongado en adultos con obesidad, excepto durante el embarazo. Sin embargo, la recomendación es condicional debido a la falta de datos concluyentes sobre la seguridad a largo plazo, el mantenimiento del peso perdido una vez suspendido el tratamiento, los altos costos y la creciente preocupación por la desigualdad en el acceso entre países.

El director general del organismo, Tedros Adhanom, subrayó que “la obesidad es un importante problema de salud mundial”.

Añadió que “nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida. Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”.

El organismo recalca que la obesidad no es solo el resultado de decisiones individuales, sino una condición compleja en la que influyen factores genéticos, ambientales, biológicos y sociales.

Además, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y puede empeorar el curso de enfermedades infecciosas. Perder peso y mantenerlo sin apoyo médico puede resultar extremadamente difícil para muchas personas.

La OMS también llamó la atención sobre el impacto económico global, pues estima que, de continuar la tendencia, la obesidad podría generar pérdidas de hasta tres billones de dólares anuales y ejercer una presión insostenible sobre los sistemas de salud.

Aunque los medicamentos GLP-1 han demostrado ser eficaces, la OMS advierte que no son una solución aislada. Su uso debe integrarse con cambios en la dieta, mayor actividad física y un acompañamiento continuo por parte de profesionales de la salud.

Los medicamentos para bajar de peso deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo”, indicaron.

La demanda de medicamentos para bajar de peso ya supera la oferta

Otro punto crítico es el acceso. La demanda mundial de medicamentos GLP-1 supera por mucho la oferta, y la OMS proyecta que menos del 10% de las personas aptas podrá acceder a ellos para 2030.

El organismo pidió a los gobiernos adoptar medidas para evitar que estos tratamientos amplíen las brechas de desigualdad. Al mismo tiempo, alertó sobre la proliferación de productos falsificados o de baja calidad impulsados por la escasez global, lo que exige cadenas de suministro reguladas, supervisión estricta y prescripción adecuada.

Además, insiste en que enfrentar la obesidad requiere una acción coordinada de gobiernos e industria para crear entornos alimentarios más saludables y garantizar la intervención temprana de quienes están en riesgo.

Lea más: Cáncer de hígado: científicos alertan que el 50 % de los casos podrían prevenirse

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden usar GLP-1 según la OMS?
Adultos con obesidad, siempre bajo supervisión médica y como parte de un tratamiento integral.
¿Sirven para quienes solo quieren bajar unos kilos?
No. La OMS no los recomienda para fines estéticos ni para personas sin obesidad diagnosticada.
¿Qué pasa si se suspenden?
Muchos pacientes recuperan parte o la totalidad del peso perdido, según estudios.

Salud
Vida saludable
Obesidad
OMS
