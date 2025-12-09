Así avanza el caso de la pareja atacada y abusada en un glamping de Cali: el establecimiento suspendió operaciones

Autoridades investigan un violento ataque que se registró en un glamping a las afueras de Cali cuando una pareja que se hospedaba en el establecimiento fue sorprendida por presuntos ladrones.

De acuerdo con los primeros reportes, varios delincuentes ingresaron a las instalaciones, intimidaron a los huéspedes con violencia, los golpearon y robaron sus pertenencias. En medio del asalto, la mujer fue víctima de abuso sexual, hecho que ella misma denunció ante las autoridades.

El hecho ocurrió en Biaka Biodescanso durante la noche del 1 de diciembre de 2025, según información preliminar entregada por las autoridades.

Tras el ataque, la pareja fue trasladada e internada en una clínica del sur de Cali, donde permanecen bajo observación médica mientras se les practican los exámenes y procedimientos necesarios para determinar la magnitud de las agresiones.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que aproximadamente a las 10 de la noche de ese día recibieron un llamado de una de las fincas aledañas a la subestación de policía, “donde presuntamente había dos ciudadanos que habían sido víctimas de hurto calificado y agravado que se encontraban acampando en ese sector”.

A través de un comunicado, la dirección general de Biaka Biodescanso expresó su solidaridad con la víctima y rechazó lo ocurrido.

“En Biaka Biodescanso expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la huésped que reportó haber sido afectada por un incidente durante la noche del 1 de diciembre de 2025”, señaló la administración.

El establecimiento informó que tomó varias medidas tras conocer el ataque. “Interpusimos denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos. Estamos colaborando plenamente con este proceso”, indicó la empresa.

Asimismo, anunciaron una revisión de sus protocolos de seguridad. El comunicado también mencionó decisiones internas relacionadas con el personal de turno durante la noche del incidente. “Hemos adoptado medidas administrativas internas respecto al personal de turno, conforme a nuestros procedimientos”.

Además, como medida de prevención y en medio de la conmoción generada por el caso, el glamping decidió suspender temporalmente sus operaciones.