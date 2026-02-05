x

Trump y Xi Jinping retoman diálogo telefónico en medio de planes de visita a China

Los presidentes de las dos mayores potencias mundiales retomaron el diálogo en medio de una tregua comercial, tensiones geopolíticas y la posible llegada de Donald Trump a Pekín en abril.

  Vladimir Putin, presidente de Rusia.
    Vladimir Putin, presidente de Rusia.
El Colombiano
hace 4 horas
Los mandatarios conversaron este miércoles por la noche, en medio de la posible visita de Donald Trump a Pekín en abril y tras la tregua comercial acordada entre ambas potencias.

Conozca: Donald Trump dice que ve con buenos ojos que China invierta en petróleo de Venezuela: “Es bienvenida”

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica este miércoles, según informó la Cancillería china en un escueto mensaje en el que no se detallaron los asuntos abordados. La llamada se produce mientras se planea la posible visita del líder estadounidense a China en abril, después de que ambos países alcanzaran una tregua comercial el pasado noviembre.

El contacto entre los mandatarios coincidió con una jornada de intensa actividad diplomática para Pekín. Horas antes, Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que discutieron la cooperación estratégica entre sus países, en vísperas del vencimiento del START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Tanto Rusia como China han pedido a Washington extender por un año los límites establecidos en ese acuerdo, en línea con la propuesta del Kremlin. Según Moscú, durante ese diálogo también se abordaron temas como la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.

Lea también: Cuba en la mira de Trump: amenazó con aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla

Trump y Xi habían hablado por última vez el 25 de noviembre, semanas después de reunirse en Busan (Corea del Sur), donde pactaron una tregua comercial de un año que incluyó la rebaja y suspensión de aranceles, el levantamiento de restricciones a las tierras raras por parte de China y la cooperación para enfrentar el tráfico de fentanilo. Entonces, el mandatario estadounidense anunció su intención de viajar a China en abril, aunque las fechas aún no han sido confirmadas.

Desde ese encuentro, las tensiones entre ambas potencias han continuado por asuntos como Venezuela, Cuba, Irán, Groenlandia, el Canal de Panamá, Taiwán y las negociaciones sobre cadenas de suministro y comercio, en un contexto en el que Washington busca reducir su dependencia de China en minerales críticos.

