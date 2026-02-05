Todo lo que debe saber sobre el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026

Bogotá tendrá este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva edición del Día sin Carro y sin Moto, iniciativa con la que la administración distrital busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y promover el uso de medios de transporte alternativos. La jornada se desarrollará bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y se extenderá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
La medida cumple su versión número 28 y tiene carácter legal. Su origen se remonta a la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los ciudadanos aprobaron institucionalizar esta restricción el primer jueves de febrero de cada año.