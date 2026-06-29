Nuevo temblor de magnitud 4,6 sacude Venezuela cinco días después de los terremotos

Un fuerte temblor sacudió este lunes Venezuela sin provocar daños adicionales, pero reviviendo el temor en la población, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La nueva réplica se sintió en Caracas y el vecino estado La Guaira, y tuvo lugar en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del Gobierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de un temblor de magnitud 4,6 a las 07H01 (11H01 GMT) con epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños, y a una profundidad de 10 kilómetros.

“Se sintió bastante”, dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira, a 40 km de Caracas y la zona más golpeada por la tragedia del miércoles. Es la réplica más intensa reportada desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

“No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, en un mensaje de Telegram.

El último balance oficial del doble terremoto es de 1.450 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

La Guaira parece una zona de guerra. Hileras de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Imágenes de dron de AFPTV desde La Guaira mostraban columnas de humo elevándose entre los escombros mientras barrios enteros quedaban reducidos a polvo.

El doble sismo ocurrió en un país sumido en una profunda crisis política y económica. Separados por segundos de diferencia, fueron de los más fuertes y devastadores registrados en América Latina