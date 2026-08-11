Metrocable Línea H de Medellín volverá a operar este miércoles tras superar daños causados por el terremoto

El metrocable Línea H, que presta su servicio entre las estaciones Oriente y Villa Sierra, en el centro Oriente de Medellín, reiniciará su servicio este miércoles de madrugada.

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Este sistema había salido de operación el lunes pasado en la mañana a raíz de algunos daños que sufrió con el terremoto de 7,4 grados que sacudió a la ciudad y al país.

Debido a la magnitud del sismo, la Empresa metro suspendió el funcionamiento de la línea A y B de metro pesado, con el objetivo de inspeccionar la integridad tanto de la vía férrea como del viaducto. Las únicas líneas que continuaron funcionando fueron el Tranvía de Ayacucho y las líneas de buses 1, 2 y O.

Además, dejaron de prestar servicio las líneas H, J, K, L, M y P, que, como la anterior llevan pasajeros por vía aérea a través de cabinas a los lugares más altos de la capital antioqueña. Solo después del mediodía la mayor parte del sistema volvió a su normalidad, menos la línea H, hasta que se pudiera garantizar la seguridad para los usuarios.

El mismo lunes no fue posible restablecer la operación y ni siquiera en el transcurso de este martes el Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá pudo hacerlo.

En el entretanto, el Metro habilitó dos rutas de buses como transporte alternativo con el fin de facilitar los desplazamientos de los miles de usuarios de esta parte de la capital antioqueña que dependen de este sistema.