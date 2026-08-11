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Metrocable Línea H de Medellín volverá a operar este miércoles tras superar daños causados por el terremoto

El sistema comenzará a funcionar desde las 4:30 a.m. de este 12 de agosto, según informó el alcalde Gutiérrez en su cuenta de X.

  • Esta era la única línea del metrocable que no había retornado a la operación después del terremoto. FOTO: EL COLOMBIANO
    Esta era la única línea del metrocable que no había retornado a la operación después del terremoto. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El metrocable Línea H, que presta su servicio entre las estaciones Oriente y Villa Sierra, en el centro Oriente de Medellín, reiniciará su servicio este miércoles de madrugada.

Le recomendamos leer: Metrocable línea H sigue sin servicio tras el terremoto: estas son las rutas alternas para los usuarios

Este sistema había salido de operación el lunes pasado en la mañana a raíz de algunos daños que sufrió con el terremoto de 7,4 grados que sacudió a la ciudad y al país.

Debido a la magnitud del sismo, la Empresa metro suspendió el funcionamiento de la línea A y B de metro pesado, con el objetivo de inspeccionar la integridad tanto de la vía férrea como del viaducto. Las únicas líneas que continuaron funcionando fueron el Tranvía de Ayacucho y las líneas de buses 1, 2 y O.

Además, dejaron de prestar servicio las líneas H, J, K, L, M y P, que, como la anterior llevan pasajeros por vía aérea a través de cabinas a los lugares más altos de la capital antioqueña. Solo después del mediodía la mayor parte del sistema volvió a su normalidad, menos la línea H, hasta que se pudiera garantizar la seguridad para los usuarios.

El mismo lunes no fue posible restablecer la operación y ni siquiera en el transcurso de este martes el Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá pudo hacerlo.

En el entretanto, el Metro habilitó dos rutas de buses como transporte alternativo con el fin de facilitar los desplazamientos de los miles de usuarios de esta parte de la capital antioqueña que dependen de este sistema.

Una de ellas fue la ruta C6-006, que puede abordarse cerca de la estación Villa Sierra, con un recorrido que llega hasta la estación Alejandro Echavarría para desde allí abordar de nuevo el metrocable.

La segunda alternativa fue la ruta 107 Perlas, que puede tomarse cerca de la estación Miraflores y en la parada Loyola. Al igual que la C6-006, esta ruta se integra en la estación Alejandro Echavarría.

Sin embargo, la noche de este 11 de agosto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ya las fallas fueron superadas y en consecuencia el Metrocable de la Línea H comenzará a funcionar desde este 12 de agosto.

También le sugerimos ver: Sismo: 8 horas llevan atrapadas 16 personas en el Megacable de Pereira

“Después de realizar todos los procedimientos técnicos por parte del personal del @metrodemedellin para garantizar la seguridad de los usuarios, mañana miércoles 12 de agosto, desde las 4:30 a.m. el Metrocable línea H (Oriente – Villa Sierra), restablece la operación comercial, esto luego de haber resultado afectado por el terremoto”, expresó el mandatario local.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿A qué hora vuelve a funcionar el Metrocable Línea H en Medellín?
El Metrocable Línea H, que conecta Oriente con Villa Sierra, retomará la operación comercial este miércoles 12 de agosto desde las 4:30 a. m., según informó el alcalde Federico Gutiérrez.
¿Qué estaciones conecta el Metrocable Línea H?
La Línea H conecta las estaciones Oriente y Villa Sierra, ubicadas en el centro oriente de Medellín.
¿Por qué estuvo cerrado el Metrocable Línea H?
El servicio fue suspendido debido a daños ocasionados por el terremoto de 7,4 grados que afectó a Medellín y otras zonas del país. El sistema permaneció cerrado mientras se realizaban las revisiones y reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

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