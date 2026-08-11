¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU?

Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella lucha por encontrar personas atrapadas, salvar vidas y salir adelante tras el terremoto de 7,4 que ocurrió el lunes en horas de la mañana, son varios los líderes internacionales los que se preguntan con quién hay que hablar para poder coordinar el envío de equipos humanos que puedan colaborar en la búsqueda de sobrevivientes.
Tal es el caso del embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, quien advirtió que el gobierno colombiano no ha dado a conocer quién lidera los contactos para recibir ayuda internacional.