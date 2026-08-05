Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones para denunciar ataques durante la posesión de De la Espriella

Ante los rumores de ataques y ofensivas por parte de grupos armados durante los días de la posesión como presidente de Abelardo de la Espriella, la Gobernación de Antioquia se alista en todos los frentes para evitarlos. Entre ellos se encuentra la oferta de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita controlar cualquier acción criminal.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que “como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados, ataques o cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la tranquilidad de los antioqueños durante esta jornada”.