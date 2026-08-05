Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones para denunciar ataques durante la posesión de De la Espriella

Ante los rumores de ataques y ofensivas por parte de grupos armados durante los días de la posesión como presidente de Abelardo de la Espriella, la Gobernación de Antioquia se alista en todos los frentes para evitarlos. Entre ellos se encuentra la oferta de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita controlar cualquier acción criminal. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que “como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados, ataques o cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la tranquilidad de los antioqueños durante esta jornada”.

La idea de estos pagos tiene como finalidad incentivar a las personas a hacer la denuncia de cualquier acción sospechosa que pueda comprometer la seguridad en los territorios ante los rumores de acciones criminales en el marco del cambio de gobierno. Entérese: Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla Además de las recompensas, desde el 1 de agosto se tiene activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para hacer monitoreo en los 125 municipios de Antioquia para estar al tanto de cualquier alteración del orden público antes, durante y después de la posesión del nuevo mandatario. Dentro de esta estrategia se tiene un trabajo articulado entre la administración departamental, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para reaccionar a cualquier alerta de hechos violentos que se puedan presentar durante esta jornada. Le puede interesar: De la Espriella promete posesión austera en Cali Finalmente, funcionarios de la Gobernación de Antioquia vienen realizando consejos de seguridad con las autoridades para que los mandatarios locales puedan adoptar medidas durante esta jornada, principalmente en los territorios más afectados por la violencia de los grupos armados.

Entre las medidas recomendadas, según las necesidades de cada territorio, se habla de implementar la restricción del parrillero hombre, las limitaciones a la venta y consumo de licor y los cierres de vías durante los próximos días con el fin de garantizar la seguridad durante esta jornada. Esta situación se toma ante los rumores de que las disidencias de las Farc y el ELN tendrían planeado efectuar atentados y ofensivas en los distintos territorios, luego del anuncio de que están en contra de las decisiones del nuevo gobierno, que comenzará este viernes. Preguntas frecuentes