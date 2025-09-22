Viuda de Charlie Kirk perdonó al asesino de su esposo en funeral mientras Trump reforzó su mensaje de polarización: “Odio a mis oponentes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el domingo a Charlie Kirk como “un gigante de su generación” durante un evento conmemorativo marcado por una fuerte retórica cristiana y elogios hacia el activista derechista asesinado, al que muchos llamaron “mártir”.
El republicano de 79 años dijo que “hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época”, declaró Trump ante la multitud y agregó que el activista era “sobre todo un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”.
El tributo, celebrado en el estadio State Farm de Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática, comparado incluso por algunos medios con un funeral de Estado, para el que se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad.