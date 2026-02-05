Claudia López respondió al no de Fajardo a la consulta: “es un momento decisivo para el país”

Tras varias semanas en las que Claudia López intentó convencer a Sergio Fajardo de que lo acompañara a una consulta de centro, este le dijo que no en la mañana de este jueves, a pocas horas de que se cierre el plazo para inscribirse en una consulta.
Ante eso, la exalcaldesa de Bogotá respondió a Fajardo: “Sergio, te deseo lo mejor. Coincido en que estamos en un momento decisivo para nuestro país. La consulta de las soluciones es justamente para que la gente decida y para que Colombia no vuelva a quedar atrapada por el uribismo, que ha sido el palo en la rueda. El 8 de marzo: ¡a votar y a derrotarlos”.