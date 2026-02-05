Claudia López respondió al no de Fajardo a la consulta: “es un momento decisivo para el país”

Tras varias semanas en las que Claudia López intentó convencer a Sergio Fajardo de que lo acompañara a una consulta de centro, este le dijo que no en la mañana de este jueves, a pocas horas de que se cierre el plazo para inscribirse en una consulta. Ante eso, la exalcaldesa de Bogotá respondió a Fajardo: “Sergio, te deseo lo mejor. Coincido en que estamos en un momento decisivo para nuestro país. La consulta de las soluciones es justamente para que la gente decida y para que Colombia no vuelva a quedar atrapada por el uribismo, que ha sido el palo en la rueda. El 8 de marzo: ¡a votar y a derrotarlos”.

La respuesta se presentó después de un comunicado de Fajardo en el que explicó el camino que decidió tomar, en el que llegará solo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. “Para derrotar a los extremos estamos construyendo una nueva mayoría que convoque desde una izquierda moderada hasta una derecha moderada”, aseguró Fajardo. Agregó que su propuesta trata de “una mayoría amplia, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción. Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas. Por eso, voy directo a la primera vuelta presidencial”. Lea también: ¿Roy se queda solo? Romero y Cristo no irían a la consulta de marzo y apoyarían Iván Cepeda En las últimas semanas, Fajardo pasó de ser tajante con que no iría a una consulta a considerar la coalición con López. Incluso, se reunió con ella. Pero al final el exalcalde de Medellín decidió seguir solo hasta primera vuelta. Entre las razones también estaría el fracaso de la Coalición Centro Esperanza en 2022, en la que Fajardo fue elegido para representar al centro político, pero finalmente obtuvo solo el 4% de los votos en primera vuelta.

Reunión previa entre Fajardo y López

Sergio Fajardo y Claudia López tuvieron una reunión a finales de enero, en la que hablaron de “ofrecer una alternativa superadora a los extremos” y dijeron haber “cerrado una etapa” de diferencias previas. La también exsenadora invitó a esa coalición al exalcalde de Cali Maurice Armitage, al exdefensor del Pueblo delegado para la salud Leonardo Huerta y hasta al exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que finalmente se inscribió en el ‘Frente por la vida’. Finalmente, López se quedó sola con Huerta. En otras noticias: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez

La ‘Consulta de las soluciones’

Claudia López se unió a la ola de las consultas a través de ‘La consulta de las soluciones’, que inscribió junto a Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo delegado para la salud. El anuncio lo hicieron el 4 de febrero: “Escogimos un camino claro: salud, seguridad, educación y cero corrupción. Porque nos duele lo mismo y porque sí tenemos la berraquera para resolverlo”, aseguró López en sus redes sociales.

Claudia López y Leonardo Huerta se unieron para la ‘Consulta de las Soluciones’. Foto: Redes Sociales

La candidata agregó que la consulta “no es contra nadie, es a favor de Colombia”, y que es “una invitación a dejar atrás los gritos y a decidir, con serenidad, cómo garantizamos una salud que funcione, seguridad para vivir tranquilos y educación para que la vida sí alcance”.

Bloque de preguntas y respuestas