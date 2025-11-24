Visita de altos mandos de EE. UU. refuerza la Operación Lanza del Sur en el Caribe

La llegada a Puerto Rico de dos de los altos mandos más importantes del aparato militar estadounidense arribaron este lunes, 24 de noviembre como parte de una ofensiva diplomático-operativa que busca consolidar el apoyo a la misión Lanza del Sur, la campaña naval que Washington ejecuta en el Caribe para desarticular redes de narcotráfico catalogadas como grupos terroristas.
El Pentágono confirmó que el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y el SEAC David L. Isom, máximo representante del personal enlistado ante la Casa Blanca, sostendrán reuniones con tropas destacadas en la isla y con marineros que participan en interdicciones activas en aguas caribeñas. Es la segunda visita de ambos líderes a Puerto Rico en menos de tres meses.