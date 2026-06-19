Violencia en Líbano pone en riesgo el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Las negociaciones previstas para este viernes entre Irán y Estados Unidos en Suiza fueron aplazadas sin una nueva fecha definida, en un nuevo revés para el proceso diplomático que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio. La decisión se conoció mientras la violencia continúa en Líbano, donde Israel mantiene sus operaciones militares contra Hezbolá pese al reciente acuerdo firmado entre Washington y Teherán. El gobierno suizo confirmó la postergación de los encuentros que debían abrir un periodo de 60 días de conversaciones sobre el programa nuclear iraní y otros puntos contemplados en el memorando de entendimiento suscrito esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo aumentó después de una nueva ola de bombardeos israelíes en territorio libanés. Según el Ministerio de Salud de Líbano, los ataques dejaron al menos 18 muertos y 33 heridos durante la noche, mientras que el ejército israelí reportó la muerte de cuatro de sus soldados, incluido un oficial de alto rango.

Los ataques representan los más intensos registrados desde que el lunes se anunciara un acuerdo marco destinado a poner fin al conflicto regional. El documento contemplaba un alto al fuego “inmediato y permanente” en todos los frentes, incluido el territorio libanés, una exigencia que Irán había planteado durante las negociaciones debido a su estrecha alianza con Hezbolá. La guerra comenzó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y desde entonces ha dejado miles de víctimas, principalmente en territorio iraní y libanés. Además de las consecuencias humanitarias, el conflicto alteró el comercio internacional debido al cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. Lea más: Israel ejecutó ataque mortal en Líbano: ¿queda en riesgo el acuerdo de paz con EE. UU. e Irán? Pese a la entrada en vigor del acuerdo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó claro que su gobierno no está dispuesto a abandonar sus operaciones en Líbano. “Israel permanecerá en la zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte”, afirmó este viernes. Netanyahu también prometió hacer pagar “un precio muy alto” a Hezbolá por la muerte de los soldados israelíes y advirtió que responderá con contundencia ante cualquier nueva agresión. En la misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las tropas continuarán desplegadas en el sur del país vecino.

Benjamin Netanyahu aseguró no estar dispuesto a abandonar el Líbano pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. FOTO: AFP.

El ejército israelí informó además que atacó más de 80 objetivos y aseguró haber abatido a decenas de integrantes de Hezbolá. Los bombardeos provocaron nuevos desplazamientos de población en el sur del Líbano, donde numerosas familias abandonaron sus hogares con sus pertenencias a bordo de vehículos particulares.

¿Qué decía el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Las tensiones se produjeron justo cuando comenzaba a implementarse el memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán. El documento de 14 puntos establecía el cese inmediato y permanente de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. Entre los aspectos más relevantes del texto figuraba el compromiso de Irán de no desarrollar ni adquirir armas nucleares. También contemplaba un proceso para eliminar el material nuclear enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Siga leyendo: EE. UU. reveló el acuerdo con Irán: sin sanciones a cambio de renunciar a las armas nucleares Además, Estados Unidos se comprometía a levantar progresivamente el bloqueo naval impuesto a Irán y a trabajar junto con socios regionales en la creación de un fondo de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico del país persa. La reapertura del estrecho de Ormuz constituye uno de los elementos más importantes del acuerdo debido a su impacto en la economía global. Tras meses de interrupciones, el tráfico marítimo comenzó a recuperarse. Según datos de la plataforma AXSMarine, 25 buques comerciales atravesaron la vía marítima el jueves, el mayor volumen registrado desde mediados de abril. Desde el inicio de la guerra, Teherán había cerrado de facto el estrecho, mientras que Washington respondió imponiendo restricciones al tráfico marítimo iraní. Aunque las operaciones de desminado continúan, la reanudación de la navegación es vista como un paso fundamental para estabilizar los mercados energéticos.

El acuerdo también establecía que durante los próximos 60 días los barcos podrán transitar libremente por la zona sin pagar peajes. Posteriormente, Irán y los países vecinos deberán negociar un nuevo marco para la gestión de esta estratégica ruta comercial.

¿Cuál fue la reacción del acuerdo por parte de ambos Gobiernos?

La implementación del pacto no está exenta de tensiones políticas. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, respaldó el acuerdo, aunque dejó claro que lo hizo con reservas. En un mensaje difundido por medios estatales, aseguró que inicialmente se oponía al memorando, pero que finalmente autorizó su aprobación después de recibir garantías del presidente Pezeshkian sobre la protección de los intereses nacionales y de los aliados regionales de Irán. Conozca: Trump amenaza a Irán: “Se desatará el infierno” si intenta desarrollar armas nucleares Jamenei también lanzó duras críticas contra Washington al afirmar que Trump firmó el acuerdo “por desesperación”. Según el líder iraní, las futuras negociaciones presenciales con Estados Unidos no implican aceptar las posiciones de su rival histórico. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió el pacto frente a las críticas recibidas en su país. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, confirmó que el acuerdo ya estaba en vigor y subrayó que Irán no recibirá alivio de sanciones ni beneficios económicos si incumple sus compromisos. Vance sostuvo que el documento es diferente al acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama porque contemplaba la eliminación del material enriquecido iraní y no implica transferencias directas de dinero estadounidense.