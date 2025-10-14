x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Un muerto y varios heridos dejó fuerte explosión de un carro bomba en Ecuador

De acuerdo con las autoridades, este sería el segundo carro bomba que explota en Guayaquil en menos de un mes, luego de que otro fuera accionado el pasado 26 de septiembre a las afueras de la Cárcel Regional.

  • El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque esa vez no hubo heridos ni muertos. FOTO: Captura video redes sociales @EmergenciasEc
    El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque esa vez no hubo heridos ni muertos. FOTO: Captura video redes sociales @EmergenciasEc
  • Las autoridades hicieron presencia en el lugar para investigar los hechos y atender a los heridos. FOTO: AFP
    Las autoridades hicieron presencia en el lugar para investigar los hechos y atender a los heridos. FOTO: AFP
Agencia AFP
14 de octubre de 2025
bookmark

Una persona murió y varias están heridas tras una fuerte explosión durante este martes 14 de octubre en una zona comercial y transitada del puerto ecuatoriano de Guayaquil, que quedó en medio del caos, según imágenes difundidas por autoridades locales.

Le puede interesar: Este es el habitante de calle que aprendió a leer a los 16 años y ahora salva vidas como médico

La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos” y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos. Al parecer todo habría sido por un carro bomba, lo que el ministro del Interior calificó de “acto terrorista”.

“Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

Los bomberos registraron un muerto y un “incendio vehicular”. “Paramédicos brindan atención a varias personas heridas”, añadió en X sin precisar cuántas.

La Fiscalía informó en la misma red social que abrió una investigación. “La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista”, dijo Reimberg.

Asimismo, detalló que los explosivos utilizados son de “elaboración profesional” y atribuyó el ataque a “grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos”, en diferentes zonas del país.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

“Fue terrible, fue un estruendo horroroso”, contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde “vibraron vidrios”.

La policía investiga qué ocurrió: “se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados”, señaló en un comunicado.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para investigar los hechos y atender a los heridos. FOTO: AFP
Las autoridades hicieron presencia en el lugar para investigar los hechos y atender a los heridos. FOTO: AFP

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

También le puede interesar: María Corina Machado no sabe si podrá recibir el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

Temas recomendados

Actividades ilegales
Terrorismo
Investigación
Internacional
Organismos de Socorro
Bomberos
Redes sociales
Virales
Salud
Policía
Muerte
Mundo
Ataque armado
Videos
Heridos
Comunidad
Hospitales
Carrobomba
Centro comercial
Autoridades
Suramérica
Ecuador
Daniel Noboa
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida