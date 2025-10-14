Video | Un muerto y varios heridos dejó fuerte explosión de un carro bomba en Ecuador

Una persona murió y varias están heridas tras una fuerte explosión durante este martes 14 de octubre en una zona comercial y transitada del puerto ecuatoriano de Guayaquil, que quedó en medio del caos, según imágenes difundidas por autoridades locales. Le puede interesar: Este es el habitante de calle que aprendió a leer a los 16 años y ahora salva vidas como médico La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos” y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos. Al parecer todo habría sido por un carro bomba, lo que el ministro del Interior calificó de “acto terrorista”.

“Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña. Los bomberos registraron un muerto y un “incendio vehicular”. “Paramédicos brindan atención a varias personas heridas”, añadió en X sin precisar cuántas. La Fiscalía informó en la misma red social que abrió una investigación. “La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista”, dijo Reimberg. Asimismo, detalló que los explosivos utilizados son de “elaboración profesional” y atribuyó el ataque a “grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos”, en diferentes zonas del país.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad. “Fue terrible, fue un estruendo horroroso”, contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde “vibraron vidrios”. La policía investiga qué ocurrió: “se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados”, señaló en un comunicado. Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para investigar los hechos y atender a los heridos. FOTO: AFP