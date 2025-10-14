Video | Un muerto y varios heridos dejó fuerte explosión de un carro bomba en Ecuador

Una persona murió y varias están heridas tras una fuerte explosión durante este martes 14 de octubre en una zona comercial y transitada del puerto ecuatoriano de Guayaquil, que quedó en medio del caos, según imágenes difundidas por autoridades locales.
La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos” y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos. Al parecer todo habría sido por un carro bomba, lo que el ministro del Interior calificó de “acto terrorista”.