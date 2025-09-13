x

Video | Fuerte explosión al interior de un bar en Madrid dejó al menos 25 personas heridas

Las autoridades presumen que la explosión habría sido causada por una “concentración de gases” en el establecimiento. Hay varios heridos en estado grave.

  Según los bomberos, tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves". Todavía se desconoce la causa exacta de la explosión, pero podría ser por fuga de gas. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid
    Según los bomberos, tres de los heridos están graves y dos “potencialmente graves”. Todavía se desconoce la causa exacta de la explosión, pero podría ser por fuga de gas. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid
  Las autoridades investigan la causa exacta de la explosión en el bar. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid
    Las autoridades investigan la causa exacta de la explosión en el bar. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

Al menos 25 personas resultaron heridas durante este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una fuerte explosión que destruyó por completo un bar de la capital española, informaron las autoridades.

Según los medios de comunicación locales, la explosión, que tuvo lugar en el barrio de Vallecas, se debió a una fuga de gas. Pero Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, afirmó que todavía era “pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión”.

Fernando Sánchez, un vecino, describió a la televisión pública RTVE el momento en el que sintió la detonación: “Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches”.

Los bomberos retiraron los escombros del local, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X. En un video, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo. Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla.

Los equipos médicos y de protección civil atendieron a 25 heridos, tres de ellas “graves” y dos “potencialmente graves”, dijeron los servicios de emergencia.

Algunos perros rastreadores y varios drones fueron movilizados para las tareas de desescombro en toda la zona impactada, añadieron. Sanz declaró a los periodistas que se descartaba que hubiera personas atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades investigan la causa exacta de la explosión en el bar. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid
Las autoridades investigan la causa exacta de la explosión en el bar. FOTO: Redes sociales @EmergenciasMadrid

Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio en donde estaba ubicado el bar, tendrán que “ser realojados durante al menos algunos días”, concluyó.

