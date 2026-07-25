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“Este será un día que jamás se me olvidará”: Macnelly Torres, sobre su despedida este domingo

El exfutbolista Macnelly Torres, de 41 años, tendrá su partido de despedida este domingo en el Atanasio Girardot.

  • El exfutbolista Macnelly Torres ganó diez títulos con Atlético Nacional en los tres pasos que tuvo por el cuadro verde de Antioquia. Es considerado uno de los ídolos del elenco antioqueño en los últimos años. FOTO Juan Antonio Sánchez
    El exfutbolista Macnelly Torres ganó diez títulos con Atlético Nacional en los tres pasos que tuvo por el cuadro verde de Antioquia. Es considerado uno de los ídolos del elenco antioqueño en los últimos años. FOTO Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Han pasado cerca de 6 años desde que Macnelly Torres disputó su último partido como futbolista profesional. Este domingo, en el Atanasio Girardot, con la camiseta de Atlético Nacional, se despedirá del fútbol profesional en el marco de un partido homenaje que le organizó el club (6:10 p.m.), en el que también se festejarán los 10 años del título de Copa Libertadores. Sobre ese tema y la actualidad del fútbol, el “Mago” conversó con este diario.

¿Cómo se siente con que le hagan este partido de homenaje 6 años después de retirarse?

“Es motivo de orgullo que Nacional quiera rendirme este homenaje con una hinchada con la que tenemos un vínculo fuerte por todo lo que vivimos juntos. Ganamos muchos títulos, con una Copa Libertadores incluida, así que para mí es gratificante; es motivo de orgullo que se me haga este lindo homenaje y que, a la vez, se enlace con los 10 años de la consecución del título continental. Seguro será un lindo espectáculo, más con esta hinchada que es fiel y respalda tanto a sus ídolos”.

El evento ha tenido buena acogida, ¿qué siente al seguir tan presente en la memoria del hincha de Nacional?

“Lo siento día a día. En cada parte a la que voy siempre hay un hincha de Nacional que me dice palabras bacanas, chéveres; me recuerdan mucho. Algunos me dan las gracias por lo vivido en Nacional. Eso alimenta el alma. Más después de varios años de estar retirado, que un partido de estos tenga tan buena acogida es una cosa muy bonita”.

¿Cuál cree que fue el gancho que conectó a la gente?

“Va a estar una gran mayoría de los jugadores campeones de la Libertadores en 2016. Para la gente será importante volver a vivir esos lindos momentos que vivimos. Y, bueno, queda disfrutarlo”.

¿Lo ha sorprendido algo de lo vivido en este proceso?

“Sí. Me sorprende mucho que se haya sacado una camisa conmemorativa de mi paso por Nacional y que la gente se haya motivado y quiera tenerla. Muchas cosas que vamos a vivir alrededor de este evento de gran magnitud, que no es solo para el hincha de Nacional, sino para los amantes del fútbol. El otro equipo estará conformado por jugadores con los que estuvimos en la Selección y amigos de otros equipos como el Pibe, Blas Pérez, que tuvo un muy buen paso por Colombia cuando estuvimos en Cúcuta”.

¿Le dan nervios volver a la cancha después de tanto tiempo?

“Pensaría que, por ser el homenajeado, seguro habrá algunas situaciones en el partido que me van a llenar de nervios, de nostalgia, pero hasta el momento estoy tranquilo. Estoy más metido en estar pendiente de que las cosas salgan bien, de que los invitados, obviamente, puedan cumplir con sus expectativas y, bueno, que seamos unos buenos anfitriones para los que vienen”.

¿Por qué hubo que esperar tanto para el juego de despedida?

“Porque en algún momento no estuve tan vinculado con el club. En este momento, después de que el club está haciendo los eventos de leyendas, donde también homenajea, donde regala una chaqueta conmemorativa con un evento espectacular y donde también aparece un presidente que quiere a los ídolos, que acerca a los ídolos al club, siento que vuelve otra vez ese vínculo y llegó este homenaje. Además, la gente quería que me despidiera en la cancha y creo que es un buen momento para hacerlo”.

¿Cómo está futbolísticamente hablando en este momento?

“Estoy bien. Por ahí he jugado algunas veces y me siento físicamente bien. La técnica no se pierde, así tenga unos 100 años; eso no va a desaparecer. Va a ser muy lindo tener a jugadores en cancha que alguna vez le dieron tanta alegría a la hinchada verdolaga”.

¿Qué recuerdo tiene muy presente de la Libertadores 2016?

“Hubo momentos muy lindos como la remontada contra Rosario, ganar a São Paulo en el Morumbí, el pitazo final contra Independiente del Valle. Fueron momentos muy lindos que se me vienen a la cabeza y, desde ese momento, no hemos vuelto a compartir todos, por eso esperamos que sea especial este reencuentro. Viene hasta el profe Reinaldo Rueda y esperamos volver a tocar la gloria continental”.

Antes de esta despedida, ¿recuerda cosas de sus inicios?

“En este momento tengo muchos recuerdos en la cabeza: me crié en el barrio 20 de Julio, de Barranquilla, y nunca pensé, cuando era niño, que iba a llegar un momento como este, donde me iban a hacer un homenaje después de haber conseguido tantas cosas en el fútbol. Eso me genera muchísima satisfacción. Creo que lo que voy a vivir este domingo va a ser algo que no se me olvidará nunca en la vida porque la gente no va a un partido oficial, sino a brindarme un tributo y es muy especial”.

¿A qué se dedica hoy Macnelly?

“En este momento me dedico a varias cosas: trabajo en proyectos sociales, también me dedico a negocios en el sector inmobiliario y con algunos restaurantes”.

“No. Yo creo que prefiero más la libertad. Ser entrenador es algo, yo creo, todavía más complejo que ser jugador porque, por lo menos, el jugador solamente entrena, recibe tácticas, juega los fines de semana, viaja, pero creo que para los entrenadores es un poco más tedioso porque es una profesión que requiere de mucho más tiempo. Yo, realmente, prefiero la libertad”.

¿Macnelly, le quedó alguna deuda pendiente con el fútbol?

“Yo creo que no. En el fútbol a uno le toca vivir algunas cosas. Aunque hay casos extraordinarios como el de Messi, que ganó todo lo que compitió, pocos logran tantos triunfos. Yo, por ejemplo, gané ligas locales en los países donde fui, también acá, y torneos internacionales. Además, jugué varios partidos con la Selección Colombia de mayores. Así que siento que tuve una carrera exitosa y estoy contento con lo que logré”.

¿Quizás le faltó ir al Mundial?

“Sí, yo creo que eso fue lo único que faltó; sin embargo, no se dio porque así es el fútbol. Cuando las cosas no se dan también hay que aceptarlas. Uno puede decir: ‘Qué bacano hubiese sido’, pero no se puede quedar en eso. Hay que pensar que también hice otras cosas importantes que llevaron a que estén cerca de hacerme este homenaje”.

¿Cómo vio el Mundial de 48 selecciones?

“El formato de 48 selecciones me parece que es más marketing que otra cosa. Al principio vimos partidos que uno pensaría que para la retina no eran tan buenos; no había partidos que lo obligaran a uno a sentarse frente al TV. Después no me sorprendió nada. Yo creo que España es de las selecciones que tiene mejor proceso por todo lo que viene haciendo hace años, así que es un digno campeón. Argentina sigue siendo el mismo equipo luchador, aguerrido, que no se rinde. De pronto esperaba más de Francia porque tenía equipo para más”.

¿Le gustó Colombia?

“Creo que Colombia hizo cosas buenas. A Portugal le hizo un buen partido y nos hizo pensar que podía llegar lejos. Después peleó, fue aguerrida, pero hay que reconocer que en el último partido Suiza jugó mejor que Colombia. A pesar de que Colombia fue intensa, queda en duda por qué Colombia nunca cambió de esquema táctico, por qué nunca hizo algo diferente: siempre fue la misma estrategia, los mismos jugadores, los mismos cambios. Eso sí queda como para analizar y saber que se debe mejorar la capacidad de gestionar una nómina”.

¿Quedó tranquilo con la renovación de Néstor Lorenzo?

“Yo no soy muy partidario de romper procesos sin justa causa, pero siento que Colombia, después de la Copa América que perdió contra Argentina, no volvió a consolidar un nivel importante como para pensar que Lorenzo tenía que seguir. No sé en qué se basaron los dirigentes para tomar la decisión porque, cuando uno tiene una Selección que presenta tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien. Ojalá cambien muchas cosas y podamos hacer un mejor Mundial”.

¿James debe seguir en la Selección?

“Eso va a depender de si tendrá o no equipo. Yo creo que, si tiene minutos, sin lugar a dudas tomará ritmo, va a estar en forma y tendrá buen juego. Él está en edad para seguir, pero si las cosas continúan como vienen, cambiando de club cada cinco meses, será realmente difícil que lo tengan en cuenta”.

¿Cómo va la liga local?

“Yo veo a Junior fuerte. Mantuvo la nómina y tiene el bicampeonato como motivación. Además, el técnico sabe que tiene que mejorar cosas.

En Nacional me gusta el cambio de técnico y se mantuvo la nómina; seguro ahora tendrá que pelear por el título para después llegar al torneo internacional. Los otros grandes pueden ser protagonistas. No veo ningún club que dé la sorpresa”.

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