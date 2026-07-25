“Este será un día que jamás se me olvidará”: Macnelly Torres, sobre su despedida este domingo

Han pasado cerca de 6 años desde que Macnelly Torres disputó su último partido como futbolista profesional. Este domingo, en el Atanasio Girardot, con la camiseta de Atlético Nacional, se despedirá del fútbol profesional en el marco de un partido homenaje que le organizó el club (6:10 p.m.), en el que también se festejarán los 10 años del título de Copa Libertadores. Sobre ese tema y la actualidad del fútbol, el “Mago” conversó con este diario.

¿Cómo se siente con que le hagan este partido de homenaje 6 años después de retirarse?

“Es motivo de orgullo que Nacional quiera rendirme este homenaje con una hinchada con la que tenemos un vínculo fuerte por todo lo que vivimos juntos. Ganamos muchos títulos, con una Copa Libertadores incluida, así que para mí es gratificante; es motivo de orgullo que se me haga este lindo homenaje y que, a la vez, se enlace con los 10 años de la consecución del título continental. Seguro será un lindo espectáculo, más con esta hinchada que es fiel y respalda tanto a sus ídolos”.

El evento ha tenido buena acogida, ¿qué siente al seguir tan presente en la memoria del hincha de Nacional?

“Lo siento día a día. En cada parte a la que voy siempre hay un hincha de Nacional que me dice palabras bacanas, chéveres; me recuerdan mucho. Algunos me dan las gracias por lo vivido en Nacional. Eso alimenta el alma. Más después de varios años de estar retirado, que un partido de estos tenga tan buena acogida es una cosa muy bonita”.

¿Cuál cree que fue el gancho que conectó a la gente?

“Va a estar una gran mayoría de los jugadores campeones de la Libertadores en 2016. Para la gente será importante volver a vivir esos lindos momentos que vivimos. Y, bueno, queda disfrutarlo”.

¿Lo ha sorprendido algo de lo vivido en este proceso?

“Sí. Me sorprende mucho que se haya sacado una camisa conmemorativa de mi paso por Nacional y que la gente se haya motivado y quiera tenerla. Muchas cosas que vamos a vivir alrededor de este evento de gran magnitud, que no es solo para el hincha de Nacional, sino para los amantes del fútbol. El otro equipo estará conformado por jugadores con los que estuvimos en la Selección y amigos de otros equipos como el Pibe, Blas Pérez, que tuvo un muy buen paso por Colombia cuando estuvimos en Cúcuta”.

¿Le dan nervios volver a la cancha después de tanto tiempo?

“Pensaría que, por ser el homenajeado, seguro habrá algunas situaciones en el partido que me van a llenar de nervios, de nostalgia, pero hasta el momento estoy tranquilo. Estoy más metido en estar pendiente de que las cosas salgan bien, de que los invitados, obviamente, puedan cumplir con sus expectativas y, bueno, que seamos unos buenos anfitriones para los que vienen”.

¿Por qué hubo que esperar tanto para el juego de despedida?

“Porque en algún momento no estuve tan vinculado con el club. En este momento, después de que el club está haciendo los eventos de leyendas, donde también homenajea, donde regala una chaqueta conmemorativa con un evento espectacular y donde también aparece un presidente que quiere a los ídolos, que acerca a los ídolos al club, siento que vuelve otra vez ese vínculo y llegó este homenaje. Además, la gente quería que me despidiera en la cancha y creo que es un buen momento para hacerlo”.

¿Cómo está futbolísticamente hablando en este momento?

“Estoy bien. Por ahí he jugado algunas veces y me siento físicamente bien. La técnica no se pierde, así tenga unos 100 años; eso no va a desaparecer. Va a ser muy lindo tener a jugadores en cancha que alguna vez le dieron tanta alegría a la hinchada verdolaga”.

¿Qué recuerdo tiene muy presente de la Libertadores 2016?

“Hubo momentos muy lindos como la remontada contra Rosario, ganar a São Paulo en el Morumbí, el pitazo final contra Independiente del Valle. Fueron momentos muy lindos que se me vienen a la cabeza y, desde ese momento, no hemos vuelto a compartir todos, por eso esperamos que sea especial este reencuentro. Viene hasta el profe Reinaldo Rueda y esperamos volver a tocar la gloria continental”.