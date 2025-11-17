x

Video | Aumentan a 21 los muertos por caída de un autobús a un abismo en Ecuador

El siniestro se presentó en el sur andino del vecino país y fue captado en un video de transeúntes. Le contamos más detalles.

  • En el bus accidentado viajaban más de 60 personas. Foto: Redes sociales
    En el bus accidentado viajaban más de 60 personas. Foto: Redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de noviembre de 2025
bookmark

La cifra de muertos aumentó de 12 a 21 a causa de la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador el domingo, informó el lunes el servicio de emergencias estatal.

El bus lleno de pasajeros se precipitó cuando transitaba por una vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato, según autoridades.

Lea también: Ecuador vota para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución

“El saldo de víctimas (...) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas”, señaló el servicio de emergencias ECU911 en un grupo de prensa por WhatsApp.

La secretaría de Riesgos indicó el domingo por la red social X que el siniestro dejaba 12 muertos y 10 heridos. Más de 60 personas viajaban en un autobús de la cooperativa Ambateñita cuando el vehículo “perdió pista y se volcó en varios ciclos, precipitándose aproximadamente 150 metros”.

El bus quedó totalmente destrozado, según se desprende de las imágenes publicadas en redes sociales. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros sanitarios de Ambato y Guaranda.

En Ecuador fallece una persona cada cuatro horas debido a los accidentes de tránsito, que figuran entre las principales causas de muerte, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El año pasado se registraron 21.220 accidentes que dejaron 2.302 fallecidos (frente al récord de 2.373 de 2023) y 18.312 heridos.

Siga leyendo: Camión de trasteos se volcó mientras trepaba por una empinada vía de Bello

*Con información de AFP y Europa Press

