Duro golpe a las disidencias en Antioquia: capturaron a cabecilla del Frente 36 experto en explosivos

En una redada sorpresa, soldados de la Cuarta Brigada y agentes de la Policía sorprendieron en Yarumal a uno de los principales cabecillas de las disidencias del Frente 36 en Antioquia. Según informó el Ejército, se trata de alias Richard, quien además de ser señalado de coordinar varias de las operaciones de ese grupo estaría implicado en el asesinato de un concejal de San Andrés de Cuerquia. Le puede interesar: Tras dos semanas de confinamiento, campesinos de Briceño, Antioquia, ya regresan a sus fincas El operativo, en el que también participaron efectivos del Guala Militar del Valle de Aburrá, consistió en un allanamiento a una propiedad en la que se encontraba el cabecilla.

Las autoridades destacaron que en la acción también se incautó una pistola, cartuchos, un proveedor y un celular. El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada, explicó que alias Richard se enroló hace más de tres años en las disidencias de las Farc, luego de hacer parte del ELN, en donde se destacaba por sus conocimientos en el manejo de artefactos explosivos.

Alias Richard fue capturado en el municipio de Yarumal. FOTO: Cortesía Ejército

Gracias a esos conocimientos, apuntó el uniformado, era que las disidencias habían podido realizar varias incursiones y atentados en varios municipios del Norte de Antioquia, como San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal. Lea también: Presidente de la JAC de un pueblo de Antioquia sería en realidad un cabecilla de las disidencias de las Farc “Este sujeto llevaba tres años en la estructura del GAO-r (Grupo Armado Organizado Residual) 36 y venía de pertenecer al GAO ELN, en la compañía Héroes de Tarazá. El GAO-r 36 ha afectado de manera significativa con artefactos explosivos a la Policía y a la población civil”, añadió el general, aludiendo a atentados realizados en Toledo con menores de edad y otro atentado contra la Fuerza Pública en San Andrés de Cuerquia. El comandante agregó que la captura de Richard hace parte de una ofensiva emprendida por el Ejército planeada desde un consejo de seguridad realizado en Yarumal, en el que la institución se planteó como prioridad ocupar los corregimientos de Pueblo Nuevo, Travesías y Las Auras para expulsar a los grupos armados.

Como parte de dicha avanzada, la Fuerza Pública destacó que fue posible capturar en días recientes a alias Tatareto, considerado la mano derecha de alias Primo Gay, y alias El Gordo, involucrados presuntamente en el secuestro y el intento de homicidio de una persona. Tras conocerse el golpe, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el logro de la Fuerza Pública. Siga leyendo: Clan del Golfo plantó explosivos en vía del Norte de Antioquia “Este sujeto sería el responsable del homicidio de un concejal de San Andrés de Cuerquia y de la instalación de artefactos explosivos que cobraron la vida de dos uniformados en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo. También se le sindica de extorsiones a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes de las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia”, expresó el mandatario seccional.

“Un reconocimiento a la Policía Antioquia, el Ejército y la Fiscalía. Hay que respirarles en la yugular a estos bandidos”, añadió. Desde junio pasado, la Fuerza Pública también había emprendido un operativo de largo aliento para dar con los responsables del asesinato del concejal de San Andrés de Cuerquia Juan Camilo Espinoza Vanegas, integrante de la bancada del partido Autoridades Indígenas de Colombia.