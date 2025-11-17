Polémica en Cali, periodista increpó a Alfredo Morelos en zona mixta, quien prefirió evitar la confrontación

Luego de su empate ante América en el Pascual Guerrero, el delantero Alfredo Morelos llegó a la zona mixta para atender los medios de comunicación y nuevamente se presentó un hecho polémico, aunque en esta ocasión, el delantero prefirió evitar la confrontación.
Varios videos se han viralizado por redes sociales, y en los mismo queda claro que Morelos llegó para atender a los medios de comunicación y de inmediato uno de los acreditados, al momento de hacer las preguntas al delantero increpó al jugador de Nacional y lo llamó “cobarde”.