Vicepresidenta de Venezuela negó supuesta negociación con EE. UU. sobre una transición sin Maduro

La alta funcionaria rechazó el reporte del diario estadounidense Miami Herald, donde se aseguraba que el chavismo hizo dos propuestas a Estados Unidos para mantenerse en el poder sin Nicolás Maduro.

    El diario Miami Herald sostuvo que las presuntas negociaciones entre altos funcionarios de Venezuela con Estados Unidos habrían contado con la aprobación de Nicolás Maduro. FOTO: Xinhua/Presidencia de Venezuela
Agencia AFP
hace 12 horas
bookmark

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

Un reporte del diario estadounidense Miami Herald señaló que la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez intentaron negociar con Washington la salida de Maduro a cambio de que ellos se quedaran en el poder.

Según el diario, los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico.

Vicepresidenta de Venezuela y líderes chavistas ofrecieron a EE. UU. una transición sin Maduro, según reveló Miami Herald

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar carteles de droga y desde agosto desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. Venezuela denuncia una “amenaza” de Washington para un “cambio régimen”.

“FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, dijo Rodríguez en Telegram.

“La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”, añadió la vicepresidenta que luego compartió una foto junto a Maduro con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

El Miami Herald dijo que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Catar, país que ha mediado anteriormente entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de presos.

Maduro supuestamente avaló las negociaciones, según el reporte del diario.

El diario Miami Herald sostuvo que las presuntas negociaciones entre altos funcionarios de Venezuela con Estados Unidos habrían contado con la aprobación de Nicolás Maduro. FOTO: Xinhua/Presidencia de Venezuela

Desde el inicio del despliegue en el Caribe, Estados Unidos ha atacado a al menos cinco pequeñas embarcaciones con un saldo de 27 muertos.

El presidente Donald Trump anunció en la víspera que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela, sin precisar la fecha de dicha autorización, y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño.

Con maniobras militares: así se prepara Venezuela para mostrarse "invencible" ante EE. UU.

Maduro insistió este jueves en rechazar estas declaraciones.

“¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?”, cuestionó en un acto oficial.

Utilidad para la vida