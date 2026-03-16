Autoridades de Colombia y Venezuela capturan a madre que grababa a sus hijas mientras eran abusadas sexualmente

Después de 8 meses de investigación, el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con Interpol en Caracas, lograron rescatar del entorno de abuso a 3 niñas y capturar a su madre, quien se movía entre Cúcuta (Norte de Santander) y Ureña (Venezuela).
La mujer en el 2023 grabó a sus pequeñas mientras eran abusadas sexualmente para posteriormente comercializar los videos en internet.
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Para la fecha de los hechos, las niñas tenían 7, 11 y 13 años. La investigación nace en junio del año pasado cuando se identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil.
A través de los metadatos de los videos, se estableció que los mismos fueron grabados en la ciudad de Bucaramanga; información corroborada posteriormente en la entrevista forense a una de las niñas rescatadas.
Se hallaron 12 perfiles en Facebook y TikTok, asociados a las víctimas y a la agresora, estableciendo características morfológicas evidenciadas en los videos, tales como tatuajes, lunares y marcas de nacimiento.