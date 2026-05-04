¿Por qué hombres armados quemaron camioneta en la carretera entre Guatapé y San Rafael?

Los pobladores del Oriente cercano de Antioquia todavía no salen de la estupefacción ante los confusos hechos ocurridos durante el fin de semana, cuando fue incinerado un carro por un grupo armado no identificado.

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El incidente ocurrió en el sector de El Bizcocho, un área de charcos a bordo de la carretera que conduce desde el municipio de Guatapé hasta San Rafael, por donde es frecuente el tránsito de personas que se desplazan para disfrutar de los agradables charcos.

El relato de los hechos indica que el sábado pasado un grupo de hombres vestidos con prenda oscuras y que portaban armas largas dispararon varias veces contra el carro para obligarlo a parar. Luego hicieron bajar a los ocupantes.

Una de las hipótesis es que su intención era robarse el vehículo, pero decidieron prenderle fuego ante la oposición que presentaron quienes iban a bordo. La segunda apunta a que se trataría de uno de los grupos que hacen presencia en la zona con el fin de generar terror, ya que al día siguiente, domingo, se tenía prevista la llegada del expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en campaña política acompañando a la candidata presidencial Paloma Valencia.

El hecho sucedió después de las 5:30 de la tarde y causa algo de extrañeza que se tomaron el trabajo de correr el automotor hacia un prado al lado de la carretera pavimentada, donde ardió hasta alcanzar un grado alto de destrucción. La pareja que se movilizaba en la camioneta salió completamente ilesa y retornó hacia Guatapé.

Posteriormente, el Ejército y la Policía reforzaron su presencia con el fin de que el resto del puente festivo del Primero de Mayo continuara transcurriendo sin más novedades.

“Por acá llevábamos muchos años sin que ocurriera algo como esto”, le dijo a EL COLOMBIANO un habitante de la zona, quien recordó que la violencia parecía una etapa superada en esta subregión, que sufrió los rigores del conflicto armado en la primera década del presente siglo.

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Alrededor de esta área ha hecho presencia el Clan del Golfo -también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- pero igualmente, en los últimos tiempos se ha notado la penetración de agrupaciones delictivas llegadas desde el Valle de Aburrá, como Los Chatas o La Terraza; sin embargo, no ha habido antecedentes de alguna actuación similar de ninguna de ellas.