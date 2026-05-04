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hace 2 horas
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La mutilación genital, una tragedia silenciosa para niñas indígenas en Colombia

hace 2 horas

En las montañas cafeteras del departamento de Risaralda, en el oeste de Colombia, territorio ancestral de los pueblos embera chamí y katío, la ablación del clítoris afecta a cientos de niñas. Una práctica poco conocida en Colombia que persiste en algunas comunidades indígenas, y que ha provocado la muerte de muchas bebés por hemorragias o infecciones....

Agencia AFP

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