Régimen venezolano liberó a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Tras más de un año de incertidumbre y denuncias por violaciones a los derechos humanos, Rafael Tudares Bracho, esposo de Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmund González, fue liberado en la madrugada de este jueves, luego de permanecer 380 días preso por el régimen.

En su mensaje, Mariana González relató que el reencuentro estuvo marcado por la preocupación. Señaló que su esposo se encuentra visiblemente afectado, más delgado y que sus condiciones de salud no son las mejores, como consecuencia del tiempo que pasó privado de la libertad. Aun así, confirmó que ya se encuentra en casa junto a su familia.

La hija del dirigente opositor explicó que la excarcelación es el resultado de una lucha prolongada y difícil, y aunque celebró la liberación, indicó que el proceso aún no ha concluido, pues esperan que se concrete su libertad plena, tras lo que calificó como una prisión injusta.

Durante todo el tiempo de detención, la familia asegura que no tuvo contacto ni información oficial sobre la situación de Tudares Bracho, lo que lo mantuvo en una condición de desaparición forzada. La liberación, pone fin a meses de angustia, pero deja secuelas evidentes.

En su mensaje, agradeció el respaldo recibido desde que inició la exigencia por su libertad, así como el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que hizo seguimiento al caso dentro de sus competencias humanitarias. También expresó su gratitud a su familia, a sus hijos y a las personas que los apoyaron “sin miedo y con muchos sacrificios”.