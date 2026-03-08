“Más de un millón de testigos acreditados le dan garantías a todos los colombianos”: CNE

Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), entregó declaraciones sobre la jornada electoral que se vivió este domingo 8 de marzo en el país.

El funcionario resaltó el orden y la responsabilidad que se evidenciaron durante esta jornada, en la que se eligieron a los próximos líderes del país en la Rama Legislativa, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, así como en la consulta interpartidista.

“Por ahora no hemos tenido ningún intento de hackeo; todo está controlado. Yo creo que estamos en esta jornada con garantías”, dijo el presidente del CNE.

Quiroz Romero resaltó el papel de los testigos electorales en su función de cerrar las mesas a las 4 de la tarde para dar paso a la toma de fotografías como material probatorio.

“Ellos (los testigos) tienen una labor fundamental: a las 4 de la tarde se cierra la jornada de votación, se inicia el escrutinio de mesa y, una vez termine ese proceso, los testigos podrán tomarle foto a las tres copias de los E-14 y reportarlas a los partidos y a todas las agrupaciones políticas para que tengan en tiempo real lo que está pasando”, añadió.

Quiroz insistió una vez más en el correcto funcionamiento de la plataforma del CNE, el sitio web donde se publican los resultados en tiempo real de los ganadores al Senado, la Cámara y la consulta.

“Los colombianos podemos tener diferencias en nuestra situación política, pero esto tiene que hacerse con tranquilidad. No hemos tenido reportes de alteración del orden público. Tenemos más de un millón de testigos que les dan garantías a todos los colombianos”, concluyó.