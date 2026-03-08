“En la Batalla de las Bandas, los de Medallo llegaron a Medellín”, Juan Diego Parra, docente e investigador

A Juan Diego Parra-Valencia lo conocí hace ya un tiempo en una tienda cervecera de Carlos E. Como yo sabía que era un investigador profundo del fenómeno del “ultra metal”, esa variante del rock extremo que se inventó en esta ciudad, le pregunté por los mitos alrededor de Mauricio Montoya, primer baterista de la banda Masacre y mejor conocido como Bull Metal. Meses después de esa charla, Parra-Valencia presentó su serie documental Metal Medallo, una historia entre capítulos sobre cómo en los años ochenta cambió la música en la ciudad. Nos reunimos para hablar.
