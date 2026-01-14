Régimen venezolano empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses tras captura de Maduro; esto se sabe

El régimen venezolano empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó este martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro.
“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.
El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno. La cadena CNN indicó que son al menos cuatro los presos estadounidenses que fueron dejados en libertad.