“El trabajo ya comenzó”: así describe Laura Dogu, enviada de EE. UU., el inicio de su tarea en Venezuela

En un video que se publicó en la cuenta oficial de la Embajada de los EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Caracas, aseguró que, durante su paso por el país vecino “vamos a ejecutar el plan de tres fases”. En un movimiento que redefine la dinámica geopolítica de la región, Laura Dogu asumió formalmente sus funciones en la capital venezolana. La experimentada diplomática, designada por la administración del presidente Donald Trump, llega con el mandato de ejecutar un plan de estabilización integral y reactivación económica tras la reciente reapertura de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Le recomendamos leer: La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington Ayer Dogu tuvo una reunión con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en la que reiteró que conversó con ambos de “las tres fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”.

Durante su presentación oficial, Dogu subrayó la importancia estratégica de su misión, la cual cuenta con el respaldo directo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Asumió este pasado sábado 31 de enero como jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela y con su llegada se marca un nuevo precedente: la reapertura de la embajada norteamericana en territorio venezolano y el restablecimiento de una comunicación directa, desde Caracas, entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca.

Mostró que la hoja de ruta de la misión estadounidense no es ambigua. Según Dogu, el enfoque se centrará en pilares de seguridad y economía para alcanzar una estabilidad política duradera. “Vamos a ejecutar el plan de tres fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, afirmó la funcionaria.

Además, la encargada de negocios destacó que las acciones no son solo desde las palabras, sino que ya existen avances operativos, mencionando la reciente flexibilización de restricciones aéreas y comerciales. ”El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica. Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible”, explicó Dogu.

La experiencia de Dogu con regímenes autoritarios

Laura Dogu, diplomática de vieja data, tiene una larga trayectoria en el servicio exterior estadounidense. Ha sido embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y en Honduras, cargos en los que representó a Washington ante gobiernos con posturas políticas contrarias a Estados Unidos y con tintes de régimenes autoritarios. Antes de esas representaciones, también fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México. También ha ocupado diversos puestos diplomáticos en embajadas de Turquía, Egipto y El Salvador, y fue subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes.