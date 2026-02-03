Christian González en el Super Bowl y otras leyendas colombianas protagonistas en eventos de élite mundial

La presencia de Christian González en el Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, rememora actuaciones sobresalientes de deportistas colombianos en grandes eventos mundiales diferentes a la Copa Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos, como la Serie Mundial de Béisbol, las 500 Millas de Indianápolis, los Grand Slam de tenis, el Tour de Francia, la Liga de Diamante de atletismo y la Champions League.
González hace historia este 2026 al convertirse en el primer jugador de raíces colombianas en llegar al Super Bowl como figura y titular indiscutible. El esquinero de los New England Patriots fue pieza fundamental para que su equipo alcanzara la final, tras sellar la victoria en el duelo definitivo de la Conferencia Americana ante los Denver Broncos.
A sus 23 años, el “Gonzo” —hijo del exbasquetbolista de Piratas de Bogotá, Héctor González— no solo destaca por su nivel de élite que lo llevó al Pro Bowl esta temporada, sino por su orgullo nacional, portando siempre la bandera de Colombia en su equipamiento. Su actuación ante los Seattle Seahawks marcará un hecho sin precedentes para el país en la NFL.
Lea también: Esta es la historia de Christian González, el colombiano que está por llegar a la NFL
En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de los playoffs, reseñó la agencia AFP, destaca este jugador nacido en Carrollton (Texas), de padre colombiano y madre texana. Es hermano de Melissa González, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en 400 metros vallas.
Christian es recordado porque en la noche del Draft de 2023, cuando estaba en el escenario, abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de la bandera tricolor impresos en su interior.
“Estoy feliz de representar a Colombia y a los latinos en general”, afirmó el colombiano el lunes en declaraciones recogidas por la agencia.