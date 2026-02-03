Christian González en el Super Bowl y otras leyendas colombianas protagonistas en eventos de élite mundial

La presencia de Christian González en el Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, rememora actuaciones sobresalientes de deportistas colombianos en grandes eventos mundiales diferentes a la Copa Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos, como la Serie Mundial de Béisbol, las 500 Millas de Indianápolis, los Grand Slam de tenis, el Tour de Francia, la Liga de Diamante de atletismo y la Champions League. González hace historia este 2026 al convertirse en el primer jugador de raíces colombianas en llegar al Super Bowl como figura y titular indiscutible. El esquinero de los New England Patriots fue pieza fundamental para que su equipo alcanzara la final, tras sellar la victoria en el duelo definitivo de la Conferencia Americana ante los Denver Broncos. A sus 23 años, el “Gonzo” —hijo del exbasquetbolista de Piratas de Bogotá, Héctor González— no solo destaca por su nivel de élite que lo llevó al Pro Bowl esta temporada, sino por su orgullo nacional, portando siempre la bandera de Colombia en su equipamiento. Su actuación ante los Seattle Seahawks marcará un hecho sin precedentes para el país en la NFL. Lea también: Esta es la historia de Christian González, el colombiano que está por llegar a la NFL En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de los playoffs, reseñó la agencia AFP, destaca este jugador nacido en Carrollton (Texas), de padre colombiano y madre texana. Es hermano de Melissa González, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en 400 metros vallas. Christian es recordado porque en la noche del Draft de 2023, cuando estaba en el escenario, abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de la bandera tricolor impresos en su interior. “Estoy feliz de representar a Colombia y a los latinos en general”, afirmó el colombiano el lunes en declaraciones recogidas por la agencia.

El beisbolista barraquillero Édgar Rentería fue un gigante en las Grandes Ligas. FOTO GETTY

Édgar Rentería fue figura en la serie Mundial de béisbol

Llegar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) es el sueño de cualquier beisbolista y, aunque Colombia ha exportado cerca de 30 jugadores a la Gran Carpa, solo un selecto grupo ha logrado disputar el “Clásico de Otoño”. El principal referente es Édgar Rentería (el “Niño” de Barranquilla), quien no solo la jugó, sino que fue el héroe en dos ocasiones. En 1997, con los Florida Marlins, conectó el histórico hit de oro en el episodio 11 del séptimo juego para darle el título a su elenco ante Cleveland. En 2010, con los San Francisco Giants, fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso) de la Serie Mundial tras conectar un jonrón decisivo en el quinto juego contra los Texas Rangers. Por su parte, el cartagenero Orlando Cabrera fue clave en 2004 con los Boston Red Sox para romper la famosa “Maldición del Bambino”, logrando el título tras 86 años de sequía. Su defensa en el campocorto fue fundamental en la barrida contra los St. Louis Cardinals.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah impusieron su ley en los Grand Slam como dueto. FOTO GETTY

¿Qué lograron Farah y Cabal en Grand Slam?

Colombia ha construido una historia importante en el tenis mundial, especialmente en la modalidad de dobles, aunque también cuenta con resultados inolvidables en sencillos. La época dorada de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah es, sin duda, el mayor éxito de este deporte en el país. El denominado “Colombian Power” dominó el circuito mundial: en Wimbledon 2019 ganó tras una final de casi cinco horas ante Mahut y Roger-Vasselin, convirtiéndose en la primera dupla nacional en ganar un Grand Slam en dobles masculinos. Meses después repitieron la hazaña en el US Open (Nueva York), donde ratificaron su número 1 del mundo. En el Australian Open 2017, Cabal obtuvo el título de dobles mixtos junto a Abigail Spears. Como antecedente histórico está el Roland Garros 1974, donde el pionero Iván Molina ganó el título de dobles mixtos junto a la leyenda Martina Navratilova. Otras actuaciones destacadas incluyen a Fabiola Zuluaga, semifinalista en el Australian Open 2004 (la mejor actuación nacional en sencillos); Isabel Fernández de Soto, cuartos de final en Roland Garros 1973; Camila Osorio, tercera ronda en Wimbledon 2021; Alejandro Falla, octavos en Roland Garros 2011; y Daniel Galán, octavos en Wimbledon 2023.

La afición colombiana aún recuerda las gestas de Juan Pablo Montoya en las pistas del mundo. FOTO GETTY

¿Por qué Juan Pablo Montoya fue rey en Indianápolis?

Juan Pablo Montoya es el piloto más exitoso en la historia de Colombia. Su capacidad para ganar en cualquier categoría lo hace único. Las 500 Millas de Indianápolis (IndyCar) es quizás su territorio más sagrado: ganó la mítica carrera en dos ocasiones con una diferencia de 15 años. En 2000 llegó como novato (rookie) y dominó 167 de las 200 vueltas; en 2015, regresó para ganar de nuevo tras una remontada espectacular. El bogotano también se impuso en el Gran Premio de Mónaco 2003 de F1 con Williams-BMW, siendo el único colombiano en ganar en el Principado. Fue campeón de la serie CART en 1999 y ganó tres veces las 24 Horas de Daytona (2007, 2008 y 2013).

La antioqueña Caterine Ibargüen no solo ganó medallas en Mundiales y Olímpicos, también en Liga de Diamante. FOTO GETTY

Caterine Ibargüen dominó en la Liga de Diamante

En la Liga de Diamante, la gran figura ha sido Caterine Ibargüen, quien obtuvo seis Trofeos de Diamante en salto triple (2013, 2014, 2015, 2016 y 2018). En 2018 se coronó campeona de la temporada en dos disciplinas diferentes: salto triple y salto largo, siendo elegida la mejor atleta del mundo por la World Athletics. Flor Denis Ruiz (jabalina) y Anthony Zambrano (400 m) también han brillado allí con triunfos en diversas paradas.

El colombiano Egan Bernal dejó inscrito su nombre entre los campeones del Tour. FOTO GETTY

Egan Bernal, único colombiano campeón del Tour de Francia

En el Tour de Francia, Colombia ha grabado su nombre con letras doradas. Aunque el país ha sumado varios podios, solo Egan Bernal logró el título de campeón en 2019 con 22 años, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograrlo. Otros hitos incluyen los subcampeonatos de Nairo Quintana (2013 y 2015) y Rigoberto Urán (2017), así como el histórico tercer lugar de Fabio Parra en 1988, el primer podio colombiano en la historia de la Grande Boucle. La clasificación de Christian González al Super Bowl es el hecho más reciente de una cadena de éxitos que han posicionado a Colombia en la cúspide del deporte global.