x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mujer hallada muerta en la Medellín‑Bogotá: identidad confirmada

  • Mujer hallada muerta en la Medellín‑Bogotá: identidad confirmada
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En la mañana del viernes 23 de septiembre de 2022, un siniestro vial en el kilómetro 4+500 de la Autopista Medellín‑Bogotá, jurisdicción de Copacabana (Antioquia), dejó una mujer fallecida y varios heridos. En el evento participaron cuatro vehículos y fue atendido por Bomberos de Copacabana, la Policía de Tránsito de Antioquia y la concesión Devimed.

Identidad y circunstancias del incidente

La víctima fue identificada como María Eugenia Marín, de 69 años, quien viajaba como pasajera en un bus de la empresa Transportes Oriente que cubría la ruta El Santuario‑Medellín. El vehículo fue impactado por una volqueta que, según versiones iniciales, se habría quedado sin frenos. El siniestro dejó además 15 personas lesionadas, de acuerdo con el reporte local.

Medios nacionales registraron balances cercanos: El Tiempo informó de una persona fallecida y al menos 18 heridos, mientras que El Espectador reportó 18 atendidos en el punto y cuatro trasladados a centros asistenciales. Estas cifras ilustran la magnitud del incidente y la presión sobre los servicios de emergencia.

Lea aquí: Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel

Por qué importa para el Oriente antioqueño

La Autopista Medellín‑Bogotá es un eje estratégico para la movilidad del Oriente antioqueño y del Valle de Aburrá. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto Devimed —que opera este corredor— suma 172,5 km e incluye segundas calzadas e intervenciones clave entre Medellín y El Santuario. La ANI anunció que el tramo entró en etapa de reversión a la Nación entre el 29 de enero y el 31 de julio de 2026, manteniéndose los servicios de operación, mantenimiento, grúas y ambulancias durante ese periodo.

Seguridad vial y gestión de la vía

Tras el siniestro de 2022, las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con las normas de tránsito, realizar mantenimiento preventivo a los vehículos de carga y atender la señalización en zonas con pendientes. La coordinación entre concesión, bomberos y policía permitió reabrir la calzada de manera gradual, según los reportes de la jornada.

Este caso, con la identidad de la mujer hallada muerta ya confirmada, subraya la necesidad de reforzar controles técnicos a flotas pesadas y planes de respuesta en corredores de alto flujo como la Medellín‑Bogotá, particularmente en accesos al Valle de Aburrá y al Oriente antioqueño.

Temas recomendados

Autopista Medellín - Bogotá
Muerte
Accidentes de tránsito
Accidente
Medellín
Valle de Aburrá
Bogotá
Oriente antioqueño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida