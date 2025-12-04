x

¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión

Rafael Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero de este año y posteriormente señalado por cargos de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La condena “sin sustento”, según su familia, se conoció tras una sola audiencia.

  • En Venezuela condenan a 30 años de prisión a Rafael Tudares Bracho, el yerno del opositor Edmundo González. FOTOS: GETTY - redes sociales
Agencia AFP
hace 6 horas
La justicia de Venezuela condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel al yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien calificó el fallo como una “represalia” a su reivindicación del triunfo en las elecciones pasadas.

Rafael Tudares Bracho enfrentaba cargos de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La sentencia fue informada por su familia, que denunciaba su “desaparición forzada”.

Lea también: Así va la tenaza de Trump contra Maduro: seis meses ahogando la dictadura venezolana

La fiscalía no respondió aún al pedido de la AFP para confirmar el fallo. Tudares fue detenido el 7 de enero de este año tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió entonces el excandidato presidencial, que ahora está en el exilio en España.

“Según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente”, dijo en un comunicado Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

González de Tudares refirió que el juicio se habría realizado “en una sola y única audiencia” de más de 12 horas el 28 de noviembre sin que se anunciara la conclusión de la sentencia.

También fue acusado de conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La condena fue finalmente comunicada a Tudares “vía telemática el lunes 1 de diciembre”, añadió la esposa. También fue asociado con una persona que él “desconoce”.

Lea más: “Terrorismo de Estado puro y duro”: María Corina Machado sobre la detención ilegal del opositor Juan Pablo Guanipa

“Sin sustento jurídico” condenan a Rafael Tudares Bracho

González Urrutia aseveró que esta es una decisión “sin sustento jurídico” e “incompatible con la Constitución”. Es una decisión “utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, añadió este diplomático, que asegura se impuso a Nicolás Maduro en los comicios del año pasado.

La familia de Tudares denuncia desde su arresto que se encuentra en “desaparición forzada” y que la justicia impide la designación de un abogado de confianza.

¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión

“Las autoridades me han ratificado que, ni mi persona, ni mi abogado podemos acceder al expediente del caso”, insistió González de Tudares. “El proceso judicial y penal que se realizó contra él, ha violado flagrantemente sus derechos humanos”.

En julio de 2024, la autoridad electoral proclamó como ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo sin publicar los resultados detallados, al argumentar un ataque informático.

La oposición denunció fraude y divulgó actas de las mesas de votación en un sitio web que el gobierno consideró como falsas. En Venezuela hay al menos 884 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal.

Siga leyendo: ¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Rafael Tudares Bracho?
Es yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, detenido en enero de 2025 y condenado a 30 años de prisión por delitos graves según la justicia venezolana.
¿Por qué la familia denuncia represalia política?
Aseguran que Tudares no cometió los delitos imputados y que la condena busca afectar la reivindicación de su padre político sobre las elecciones de 2024.
¿Cómo fue el juicio?
Se realizó en una sola audiencia de más de 12 horas, sin acceso al expediente ni posibilidad de nombrar un abogado de confianza.

