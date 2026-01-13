x

Dictadura en Venezuela solo ha liberado a 56 presos políticos y oposición denuncia que manipulan las cifras

Mientras las autoridades de la dictadura chavista dicen que ya van más de 100 presos políticos que recuperaron su libertad, oenegés contabilizan menos. Conozca la lista y quiénes siguen tras las rejas.

  • Familiares de los presos políticos se han unido a las afueras de los centros de reclusión pidiendo celeridad en las liberaciones. Foto: Juan Barreto/ AFP
    Familiares de los presos políticos se han unido a las afueras de los centros de reclusión pidiendo celeridad en las liberaciones. Foto: Juan Barreto/ AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 horas
En medio de la compleja transición que sufre Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la incertidumbre aumenta sobre las anunciadas liberaciones de presos políticos, pues las cifras que da el Servicio Penitenciario no coinciden con lo registrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El último informe del Servicio Penitenciario indicó el lunes que van 116 “nuevas excarcelaciones” de personas a las que el régimen chavista ha señalado de “alterar el orden constitucional”. Para esta autoridad, las liberaciones son una continuidad de una instrucción dada por Nicolás Maduro y que ahora prosigue bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Lea también: Ya empezó la liberación de los presos políticos en Venezuela, ¿cuántos faltan?

Sin embargo, varias oenegés difieren de ese número, advirtiendo que el régimen aún no ha publicado listas oficiales ni identificado formalmente a todos los beneficiados.

La ONG Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y Foro Penal coinciden en que hasta el momento van 56 presos políticos liberados, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Reparación dice que van 67 personas en libertad. Ambas coinciden en que estos son casos verificados.

Entre los casos confirmados de presos políticos liberados se encuentran figuras como el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri y el exdiputado Marco Bozo.

También se reportó la excarcelación de ciudadanos extranjeros, incluyendo a cinco españoles, el argentino-israelí Yacoov Harari y los italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, estos últimos recibidos en Roma por la primera ministra Giorgia Meloni.

Sin embargo, Foro Penal denunció que al menos 21 adultos mayores de 70 años continúan tras las rejas en condiciones de salud precarias. También, familiares de los detenidos mantienen campamentos y vigilias frente a centros penitenciarios como El Rodeo I, durmiendo a la intemperie a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

Las liberaciones se dan en medio de varios anuncios por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo la semana pasada prometió que solicitaría el cierre de la temida cárcel El Helicoide, sino que este fin de semana confirmó que se reunirá próximamente con la líder opositora María Corina Machado en Washington para abordar la transición.

Paralelamente, legisladores estadounidenses como Rick Scott han instado a Delcy Rodríguez a demostrar un compromiso real con la cooperación internacional mediante la liberación inmediata de todos los detenidos, mencionando casos críticos como el de Rafael García Marvez, de 79 años.

Siga leyendo: “No se ha concretado ni el 1 %”: Edmundo González critica las demoras en la liberación de presos políticos en Venezuela

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quiénes son los presos políticos liberados más destacados?
Entre los nombres confirmados se encuentran el excandidato Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri y el exdiputado Marco Bozo, además de ciudadanos extranjeros de España, Italia y Argentina.
¿Cuántos presos políticos mayores de 70 años siguen detenidos?
Foro Penal denuncia que al menos 21 adultos mayores continúan en prisión en condiciones precarias de salud, a pesar de los llamados internacionales por razones humanitarias.
¿Qué ha dicho Donald Trump sobre los presos en Venezuela?
El presidente de EE. UU. ha exigido el cierre definitivo de la cárcel El Helicoide y ha programado una reunión con María Corina Machado para tratar la transición y la libertad total de los detenidos.

