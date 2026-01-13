Dictadura en Venezuela solo ha liberado a 56 presos políticos y oposición denuncia que manipulan las cifras

En medio de la compleja transición que sufre Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la incertidumbre aumenta sobre las anunciadas liberaciones de presos políticos, pues las cifras que da el Servicio Penitenciario no coinciden con lo registrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El último informe del Servicio Penitenciario indicó el lunes que van 116 “nuevas excarcelaciones” de personas a las que el régimen chavista ha señalado de “alterar el orden constitucional”. Para esta autoridad, las liberaciones son una continuidad de una instrucción dada por Nicolás Maduro y que ahora prosigue bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, varias oenegés difieren de ese número, advirtiendo que el régimen aún no ha publicado listas oficiales ni identificado formalmente a todos los beneficiados.

La ONG Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y Foro Penal coinciden en que hasta el momento van 56 presos políticos liberados, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Reparación dice que van 67 personas en libertad. Ambas coinciden en que estos son casos verificados.