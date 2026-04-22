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Ucrania investiga presunta ejecución sistemática de 306 prisioneros de guerra por Rusia

Decapitaciones, desmembramientos y fusilamientos en masa. Las investigaciones apuntan a una estrategia de brutalidad sistemática respaldada desde los niveles más altos del Kremlin.

  • El jefe de investigación del SBU, Andri Shvets, confirmó que ya existen 116 procedimientos abiertos para juzgar la muerte de cientos de combatientes ucranianos a manos del Ejército ruso. FOTO: Europa Press
    El jefe de investigación del SBU, Andri Shvets, confirmó que ya existen 116 procedimientos abiertos para juzgar la muerte de cientos de combatientes ucranianos a manos del Ejército ruso. FOTO: Europa Press
Europa Press
hace 2 horas
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Los servicios de inteligencia de Ucrania comenzaron este miércoles 22 de abril a investigar la posible ejecución de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde que comenzó la invasión rusa hace ya más de cuatro años.

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Así lo confirmó el jefe del Departamento de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Andri Shvets, que señaló que desde febrero de 2022 -cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania- hasta abril de este año se han abierto 116 procedimientos de este tipo para analizar la posible ejecución de cientos de prisioneros de guerra en el campo de batalla.

Shvets indicó que la mayoría de estos “casos brutales de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos ha tenido lugar en zonas de Donetsk”, además de en la región rusa de Kursk. “Se pueden observar los métodos de ejecución más brutales, como decapitación, ejecuciones en masa y desmembramiento”.

Además, destacó que estas ejecuciones son realizadas “de forma sistemática y a gran escala”, incluso cuando “las propias autoridades del Estado agresor apoyan este tipo de acciones”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Ukrinform.

En este sentido, explicó que, tras la operación ucraniana en Kursk en 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los militares ucranianos y todos los soldados que lucharan en el bando de Kiev eran “terroristas que podían ser aniquilados”. “Estas acciones se suman al hecho de que altos cargos militares rusos han instado a cometer crímenes de guerra”, afirmó.

De momento, nueve militares rusos se encuentran entre los principales sospechosos de llevar a cabo estas ejecuciones, si bien otros siete están siendo investigados y cinco han sido ya condenados.

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