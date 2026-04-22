El fútbol colombiano, último en minutos a extranjeros: ¿modelo exitoso o rezago?

El reciente informe del CIES Football Observatory abrió un debate profundo sobre la identidad, competitividad y proyección internacional del fútbol colombiano. Según el estudio, la liga colombiana registra apenas un 14,9% de minutos disputados por jugadores extranjeros, el porcentaje más bajo entre las principales ligas del mundo. La cifra contrasta, por ejemplo, con la Premier League, donde el indicador alcanza el 27,0%, y con torneos como el brasileño, donde incluso pueden coincidir entre seis y nueve extranjeros en cancha.

Este dato no es casualidad, sino el reflejo de una estructura normativa y cultural. Colombia limita a cuatro el número de jugadores extranjeros en cancha, una de las restricciones más estrictas a nivel global. En términos prácticos, esto ha obligado a los clubes a mirar hacia adentro: sus divisiones menores, sus procesos formativos y su talento local. Desde esta perspectiva, el principal argumento a favor es claro: más oportunidades para el futbolista colombiano. Los jóvenes —especialmente en categorías sub-17 y sub-20— encuentran un escenario más accesible para debutar y consolidarse. Esto acelera su desarrollo competitivo y los expone más rápidamente al alto nivel, algo que en ligas con mayor presencia extranjera suele tardar. Además, este modelo fortalece las fuerzas básicas. Los clubes se ven incentivados a invertir en formación, scouting interno y procesos de largo plazo. Como consecuencia, Colombia se ha consolidado como un país exportador de talento: jugadores que, tras foguearse en el torneo local, migran a mercados más competitivos en Europa o Sudamérica.

Sin embargo, este mismo fenómeno plantea una paradoja. Si bien se produce más talento, la liga pierde parte de ese valor rápidamente. Los mejores jugadores suelen emigrar temprano, lo que reduce el nivel promedio del campeonato. Aquí aparece uno de los principales cuestionamientos: la baja presencia de extranjeros también implica menor diversidad táctica y competitiva. En ligas como la inglesa o la brasileña, los futbolistas foráneos suelen marcar diferencias, elevando el ritmo de juego, la exigencia física y la calidad técnica. En Colombia, en cambio, los extranjeros que llegan rara vez tienen ese impacto diferencial. Esto genera un círculo complejo: se prioriza el talento local y se exporta más y más rápido, pero el torneo pierde figuras, atractivo y calida, como lo demuestra el rendimiento de los clubes en los torneos internacionales de la Conmebol. “En el fútbol colombiano ya no se disfrutan los buenos jugadores como antes, porque se los llevan muy rápido, lo que a veces se convierte en contraproducente, ya que se van sin la madurez necesaria para vivir fuera del país, con todo lo que eso implica. A muchos les toca volver, pero, como se van, los que quedan no son los que han mostrado la mayor calidad”, manifestó el exfutbolista Gildardo Gómez.

Otro punto crítico es la rigidez de la norma. Mientras en otros países hay mayor flexibilidad (permitiendo entre seis y nueve extranjeros en cancha), Colombia mantiene un techo bajo que, si bien protege al jugador nacional, también puede limitar la evolución del campeonato. “Esa norma tendría vigencia para los equipos grandes, que son los de mayor capacidad económica y pueden traer jugadores importantes, pero para los demás debería ser más flexible, porque, extranjero o nacional, lo importante es si es bueno o no. Si no hubiera esa restricción, habría más extranjeros y la competencia con los jugadores locales haría crecer el nivel de los clubes, como por ejemplo sucede en Brasil”, dice el técnico tolimense Hernán Torres. No se trata únicamente de cantidad, sino de calidad. Una apertura moderada podría atraer extranjeros de mayor nivel, capaces de elevar la competencia interna y servir como referencia para los futbolistas jóvenes. En otras palabras, no desplazar talento local, sino complementarlo.

El fútbol no es solo formación: también es espectáculo e industria. Una liga con menor nivel competitivo tiende a perder visibilidad internacional, atractivo comercial y valor en derechos de televisión. La falta de figuras —locales o extranjeras— puede afectar la conexión con el público y el posicionamiento global del torneo. En contraste, ligas con mayor mezcla de nacionalidades no solo elevan su nivel, sino que amplían su mercado: más audiencias, más patrocinadores y mayor exposición mediática.