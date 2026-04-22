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Intento de fleteo en la vía a embalses de Antioquia: víctima se defendió y frustró hurto

Uno de los ladrones fue capturado, el otro se dio a la fuga tras el fallido atraco entre Marinilla y El Peñol.

  • Imagen del lugar de los hechos donde quedó la moto de los delincuentes. FOTO: Cortesía
    Imagen del lugar de los hechos donde quedó la moto de los delincuentes. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tremendo susto se llevaron los conductores y transeúntes que se movilizaban por la vía que lleva a la zona de embalses cuando presenciaron lo que parecía un intento de fleteo.

Según trascendió, el incidente ocurrió cerca de las 6:00 p.m. del pasado 20 de abril en la vereda San José ubicada en el eje vial que une a Marinilla con El Peñol.

De acuerdo a la información entregada por las autoridades marinillas. Dos presuntos fleteros a bordo de una motocicleta roja venían siguiendo un vehículo desde Medellín con el fin de atracarlo.

La cuestión es que cuando llegaron a la mencionada vereda e intentaron cometer el hurto, no contaron con que la víctima se defendería evitando el robo.

Al final, la Policía fue enterada del suceso y se trasladó rápidamente al lugar de los hechos. Allí encontró a uno de los ladrones herido junto a la víctima quien también presentaba lesiones. El otro presunto fletero se dio a la fuga.

Lea también: Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España

Según se ha informado, en el sitio fue incautada un arma de fuego con la que al parecer pretendía cometerse el hurto. El fletero herido fue detenido.

A raíz de casos como este y del aumento de los homicidios en el Oriente antioqueño –que con corte al pasado 11 de marzo ya iban en 54 este año, lo que equivale a un incremento del 92,8%– se ha propuesto la restricción del parrillero en varios municipios.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, enfatizó en que la definición de dichos horarios pasará por un estudio de los comportamientos criminológicos de la subregión, con miras a que la restricción sea unificada en Rionegro, La Ceja, La Unión, Guarne y Marinilla.

En términos generales, Rendón señaló que el criterio será el de programar dicha restricción en los momentos del día en los que más homicidios se suelen presentar.

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