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Cayó en Colombia red que lavó 191 millones de dólares para el Cartel Jalisco Nueva Generación con criptomonedas

La organización criminal utilizaba varias empresas como fachada para legalizar recursos ilícitos.

  • La Policía junto a autoridades de Estados Unidos capturaron a cinco sujetos que tendrían presuntas conexiones con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Foto: Dijín
    La Policía junto a autoridades de Estados Unidos capturaron a cinco sujetos que tendrían presuntas conexiones con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Foto: Dijín
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y autoridades de Estados Unidos, se logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

Este golpe se dio tras una investigación que se extendió por más de seis meses en las ciudades de Bogotá, Cali y Jamundí, dejando como saldo la captura de cinco personas requeridas en extradición por cortes estadounidenses.

Lea también: La historia del colombiano que lavó millones de dólares en criptomonedas y la conexión con la familia Cartier

Según las autoridades, la organización criminal habría blanqueado aproximadamente 191 millones de dólares desde el año 2023. El sofisticado método de la red consistía en penetrar el sistema financiero a través de empresas legalmente constituidas en los sectores automotriz y de bienes raíces para dar una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos.

Para movilizar el capital entre Colombia y Estados Unidos, la banda al parecer utilizaba una combinación de tecnología y métodos tradicionales: el uso de billeteras digitales para transacciones en criptomonedas y el empleo de correos humanos o mensajeros para el traslado de dinero en efectivo.

Entre los capturados está Johan Alberto Gutiérrez Alonso, conocido con los alias de Dans o Gordo. Es un ciudadano colombo-estadounidense señalado como el enlace estratégico con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para la Dijín, alias Dans coordinaba la logística de compra y envío de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos mientras mantenía una fachada de empresario exitoso en Medellín, respaldada por un patrimonio de vehículos blindados y fincas de lujo.

Dentro del grupo de aprehendidos también está Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Lien; Sergio Darío Corredor Henao, alias PD y Edinson Castillo González.

Durante los allanamientos, la Policía incautó armas de fuego, más de 54 millones de pesos en efectivo y cerca de 40 dispositivos electrónicos con información crucial para el proceso judicial. De forma paralela, se iniciaron medidas de extinción de dominio sobre 27 bienes, entre muebles e inmuebles, avaluados en más de 20.000 millones de pesos.

Los cinco capturados han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se completan los trámites para su extradición a los Estados Unidos, donde deberán responder por delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

Siga leyendo: Así es como las bandas criminales cobran los rescates y hacen sus “vueltas” con criptomonedas

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