¿Trump contra el mal gusto? Así son los zapatos que les regala a sus asesores si no les gustan los que llevan puestos

En medio del caos bélico que sufre el mundo y lo que conlleva administrar la agenda de un país como Estados Unidos, hay un detalle que, aunque parece mínimo, para Trump es casi una causa prioritaria. Eliminar en su equipo algo que él considera de mal gusto. Se trata del calzado de color claro o marrón, algo que para el mandatario va en contra de la cohesión visual y no debe ir combinado con un vestuario formal en la residencia presidencial. Para Donald Trump, combinar los zapatos de este color con trajes oscuros “es de mal gusto”. Lea también: El traje de Zelenski fue lo más comentado después de su reunión con Trump, le contamos la razón Por eso, el republicano ha emprendido una “cruzada personal” que va más allá de la prohibición. De acuerdo con reportes del medio estadounidense Wall Street Journal, Trump ha comenzado a regalarles los mismos zapatos a sus asesores si no le gustan los que llevan puestos. Para la entrega de este calzado a su equipo, el presidente suele recurrir a observar en sus reuniones los zapatos de todos sus colaboradores. En caso de no gustarle el de alguien, le comenta que “necesita un par nuevo”.

A algunos cercanos les ha preguntado la talla, pero por lo general suele tratar de adivinarla a ojo. Sus cálculos al parecer no han sido los mejores, pues medios estadounidenses ya han detallado cómo personas cercanas al presidente, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado dando discursos frente al Senado con unos zapatos notablemente más grandes de lo normal.

Marcos Rubio, secretario de Estado de EE.UU. en el Capitolio. Foto: Getty Images

Con esta información, Trump ordena el envío de los zapatos a los despachos de sus asesores. En la mayoría de las veces, lo hace con notas personales de agradecimiento.

Redes viralizan la forma cómo Marco Rubio luce unos zapatos con una talla más grande. Foto: redes sociales

En la lista de quienes han recibido su respectivo par están el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el de Comercio, Howard Lutnick; el de Transporte, Sean Duffy, y el más visible, Marco Rubio. El grupo de los obsequiados con el par de zapatos no solo incluye a integrantes del gabinete, pues el presentador de la cadena Fox News, Sean Hannity, también ha recibido su respectivo calzado.

Con el fin de certificar la entrega del obsequio, el mandatario ha adoptado la costumbre de llamar personalmente a los destinatarios simplemente para preguntarles si ya han recibido los zapatos. Trump también revisa no solo la recepción, sino también el uso de los zapatos mediante un monitoreo visual en las reuniones, algo que ha generado una presión en su equipo, pues algunos al parecer han reconocido calzar estos zapatos, así no sean de su talla, por miedo a incomodar al presidente. Ante esto, según las fuentes citadas por el medio estadounidense, recibir los zapatos se interpreta en los pasillos de la Casa Blanca como una señal de entrada al círculo de confianza del presidente. En otras noticias: ¿Son reales? Esto dijo Barack Obama sobre la existencia de los extraterrestres

¿Cuáles son los zapatos que Trump le regala a sus asesores?

Lejos de ser una marca lujosa, Donald Trump le envía a sus asesores unos zapatos de la marca estadounidense Florsheim. Estos son estilo Oxford de cuero negro y se caracterizan por ser un diseño clásico, sobrio y con cordones. Los zapatos no son artículos exclusivos de difícil acceso, sino que, por el contrario, pueden encontrarse en tiendas comunes. En el mercado estadounidense tienen un precio de 145 dólares, algo más de 537.000 pesos colombianos. La obsesión de Trump con estos zapatos surgió luego de que el presidente buscara un calzado cómodo para lidiar con las largas jornadas de trabajo. Tal habría sido la satisfacción con estos que decidió promoverlo dentro de su gabinete.

Florsheim, la marca que diseña estos zapatos, fue fundada en 1892 en Chicago por el inmigrante alemán Sigmund Florsheim y es un referente tradicional del calzado formal en Estados Unidos. Esta compañía mantiene un pleito judicial con el Gobierno de Estados Unidos luego de presentar una demanda debido a la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Mientras Florsheim se convierte en la “marca oficial” del vestuario de la Casa Blanca, espera que se resuelva el litigio en donde responsabilizan a la administración del republicano de perder aproximadamente 16 millones de dólares. Siga leyendo: Los regalos que Petro llevó a la Casa Blanca para Trump y la primera dama de Estados Unidos Bloque de preguntas y respuestas