VIDEO | Robaron una iglesia de Donmatías, Antioquia: un hombre se llevó aparatos tecnológicos avaluados en $10 millones

Un hecho de inseguridad ha generado indignación entre los habitantes de Donmatías y la comunidad religiosa de Antioquia. Un hombre ingresó a la parroquia Cristo Rey en ese municipio, luego de la eucaristía en conmemoración del Buen Pastor, celebrada a las 3 p.m., y robó varios elementos valorados en cerca de $10 millones de pesos. El sujeto aprovechó que el templo quedó solo tras el fin de la celebración.

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El hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo el hombre entra con un bolso, recorre el interior del templo y guarda diferentes objetos con aparente tranquilidad antes de salir. Según el registro, incluso se detiene a hacer una venia frente al altar antes de abandonar la iglesia.