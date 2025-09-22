Gobierno de Donald Trump quiere vincular el consumo del tylenol (acetaminofén) en el embarazo con el autismo

Un anuncio de Donald Trump tiene en alerta a la comunidad médica. El presidente republicano junto con las autoridades sanitarias revelarán información sobre un medicamento que puede estar relacionado con el autismo.
Así lo dio a entender en medio del homenaje al activista asesinado Charlie Kirk realizado este domingo 21 de septiembre. “Mañana tendremos uno de los anuncios más importantes... médicamente, creo, en la historia de nuestro país”, expresó el mandatario en el evento. “Creo que les parecerá asombroso. Creo que hemos encontrado una solución al autismo”, agregó.