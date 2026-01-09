x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Trump afirmó que canceló una “segunda ola” de ataques a Venezuela tras liberación de presos políticos

Pese a la cancelación de la segunda oleada de ataques contra Venezuela, Donald Trump anunció que las fuerzas navales de Estados Unidos mantendrán sus posiciones en la zona por razones de seguridad.

  • Donald Trump se refirió al “gesto” del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. FOTO: Getty
    Donald Trump se refirió al “gesto” del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de “grandes cantidades” de presos políticos en ese país.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘Buscando la Paz’ (...) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada y parece que no será necesaria”, escribió el presidente en un mensaje en su plataforma Truth.

Sin embargo, agregó que “todos los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad”.

Se trata de “un gesto muy importante e inteligente”, añadió el mandatario estadounidense.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves la inminente liberación de un “número importante” de detenidos por razones políticas.

Poco después fueron excarcelados cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló el viernes que Madrid espera aún la liberación de otro español.

Ese primer grupo debe llegar este viernes a España.

A esas liberaciones siguieron el jueves por la noche las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio Nobel de la paz María Corina Machado.

Son las primeras excarcelaciones bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, quien asumió tras los bombardeos de Estados Unidos.

En medio de las afirmaciones de Trump de que dictará decisiones al gobierno interino, Delcy Rodríguez negó el jueves que su gobierno esté subyugado.

Lea aquí: “La injusticia no va a ser eterna”: María Corina Machado calificó de “restitución moral” la libertad de los presos políticos

“No estamos subordinados ni estamos sometidos”, aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

Tenemos compromiso y lealtad” con Maduro, añadió, y sostuvo que durante el ataque “nadie se entregó” y “hubo combate”.

El depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo.

Los ataques estadounidenses provocaron cerca de un centenar de muertos, según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Puede leer: Denuncian demoras en proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, ¿es viable una amnistía general?

