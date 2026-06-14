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hace 3 horas
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Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”

hace 3 horas
Luz María Sierra

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presenta las 1.800 obras que se están ejecutando en la ciudad y que tendrán gran impacto en términos de educación, seguridad, infraestructura y entretenimiento. Fico afirma que “estamos haciendo que la platica rinda”....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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