hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”

hace 3 horas

2026-06-14 17:0:11

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presenta las 1.800 obras que se están ejecutando en la ciudad y que tendrán gran impacto en términos de educación, seguridad, infraestructura y entretenimiento. Fico afirma que “estamos haciendo que la platica rinda”....