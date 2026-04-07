“Sería el candidato con más votos”: Trump bromea con postularse a la presidencia de Venezuela

Donald Trump, actual mandatario de Estados Unidos, ha sugerido en una rueda de prensa presentarse como candidato a la presidencia en Venezuela, país que permanece bajo administración estadounidense desde la caída de Maduro el pasado 3 de enero.
Lo hizo desde un tono algo jocoso en una declaración para medios desde la Casa Blanca. “Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela”, expresó el republicano.
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“Así que cuando termine con esto (guerra en Irán), puedo ir a Venezuela”, agregó Trump, quien también enfatizó sobre aprender español. “No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente”, subrayó el estadounidense.